Premium|Godrej industrial legacy : कुलूप-किल्ली ते जागतिक उद्योगसमूह; वाचा विश्वसनीयतेचे 'जेनेरिक नेम' बनलेल्या गोदरेजचा रंजक इतिहास

सुधीर सेवेकर - seveker.sr@gmail.comकुलूप-किल्ली तयार करण्याच्या उद्योगातून सुरुवात केलेला गोदरेज हा आता देशातील एक महत्त्वाचा उद्योगसमूह आहे. उच्च गुणवत्ता, सतत सुधारणा, तत्पर विक्रीपश्चात सेवा अशा अनेक वैशिष्ट्यांमुळे हा उद्योगसमूह अनेक उत्पादनासंदर्भात देशातील एक प्रतिष्ठित समूह बनला. त्या उद्योगसमूहाच्या आरंभीच्या कालखंडाची ही सुरस हकीकत...गोदरेज म्हटले, की बहुतांश जणांना, खासकरून मध्यमवर्गीय माणसांना हमखास आठवतात ती गोदरेजची स्टील कपाटे. कारण ती गेल्या दोन-तीन पिढ्यांपासून समाजात रुजलेली आहेत, घट्ट बसलेली आहेत. या कपाटांना वाणिज्य भाषेत 'स्टोअरवेल' असे संबोधले जाते. लोखंडी कपाट- सहा फूट उंचीचे, ज्यामध्ये कपडे टांगण्याची सुविधा आहे, दागिने, रोख रक्कम व अन्य मूल्यवान ऐवज ठेवण्यासाठी एक भरवशाची 'सेफ' म्हणजे तिजोरी आहे, शिवाय अन्य महत्त्वपूर्ण सामानासाठी तीन खण आहेत, असे कुलूप-किल्लीवाले लोखंडी किंवा स्टील कपाट म्हणजे 'गोदरेज.' गेल्या दोन-तीन पिढ्यांपासून असे कपाट घरात असणे हे ऐश्वर्याचे तर लक्षण होतेच, शिवाय ते एक सामाजिक उच्च दर्जा दाखवण्याचेही प्रतीक होते. .गंमत अशी आहे, की गेल्या शंभर वर्षात अशा प्रकारची कपाटे अन्यही अनेक कंपन्यांकडून बाजारात आणली गेली. तरी 'गोदरेज' हे नाव विश्वसनीय, सुबक लोखंडी कपाटांसाठीच वापरले जाते. याला मार्केटिंगच्या परिभाषेत 'जेनेरिक नेम' असे म्हटले जाते. म्हणजे कंपनी वा निर्माता कुणीही असो, सर्वसामान्य ग्राहकाच्या मनात हेच 'जेनेरिक नेम' पक्के ठसलेले असते. ही किमया किंवा नावलौकिक असा सहजासहजी साध्य होत नसतो. त्यासाठी मोठी तपश्चर्या लागते. या तपश्चर्येचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उत्पादनाची गुणवत्ता. या गुणवत्तेमुळेच विश्वसनीयता मिळते, नावलौकिक मिळतो. तो गोदरेज कंपनीने आपले अथक परिश्रम, उत्कृष्ट उत्पादने व उत्तम विक्रीपश्चात सेवा अशा त्रिसूत्रीच्या काटेकोर अंमलबजावणीतून गेल्या शंभर वर्षांत मिळवलेला म्हणजे कमावलेला आहे. आज केवळ स्टील कपाटेच नव्हे, तर संगणक, रेफ्रिजरेटर, ग्राहकोपयोगी दैनंदिन उत्पादने, ज्यांना वाणिज्य परिभाषेत 'एफएमसीजी' अर्थात फास्ट मूव्हिंग कंझ्युमर गुड्स असे संबोधले जाते, अशा अनेक क्षेत्रांत कंपनीने ही किमया विलक्षण परिश्रमपूर्वक साध्य केली आहे. देशातील एक महत्त्वाचा उद्योगसमूह म्हणून आज अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या गोदरेज या नावाची पूर्वपीठिका काय आहे, सुरुवात कशी झाली, हे सर्वच जाणून घेणे मोठे रोचक आहे..आर्देशीर आणि पिरोजशागोदरेज उद्योगसमूह आर्देशीर गोदरेज यांनी सुरू केला, असे सर्वसाधारपणे मानले जाते. हे आर्देशीर मूळचे एक निष्णात वकील. ते झांझिबार (आफ्रिका) येथे इ. स. १८८४ च्या सुमारास एक विख्यात वकील होते; पण त्या सुमारास भारतात स्वातंत्रसंग्रामही जोरात होता. विशेषतः स्वदेशी चळवळ म्हणजे परदेशी कपडे, सामान यांच्यावर बहिष्कार घालून देशी उद्योगधंदे व उत्पादने यांना उत्तेजन देणाऱ्या चळवळीकडे आर्देशीर गोदरेज आकर्षित झाले आणि त्यांनी भारतात येण्याचे ठरवले. आरंभी त्यांनी सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट्स अर्थात वैद्यकीय शस्त्रक्रियेसाठी वापरली जाणारी नाना प्रकारची छोटी-मोठी उपकरणे, अवजारे यांचे उत्पादन मुंबईत सुरू केले. त्यापाठोपाठ त्यांनी कुलपे बनविण्यासही सुरवात केली. तेव्हा भारतात केवळ अलीगड (उत्तर प्रदेश) आणि हावडा (बंगाल) या ठिकाणीच कुलपे बनवली जात. आर्देशीर यांनी या कुलूपनिर्मिती उद्योगाचा, त्यातील तंत्रज्ञानाचा अभ्यास केला आणि मुंबईत कुलपे बनविण्याचा उद्योग सुरू केला. 'नवताल' या नावाने आज जी कुलपे प्रसिद्ध आहेत, त्याचीच ही सुरुवात होती. गोदरेज कुलपे अल्पावधीत देशभर प्रसिद्ध झाली. त्यापाठोपाठ इंपिरियल बँक ऑफ इंडिया या देशातील तत्कालीन एका प्रसिद्ध बँकेला सेफ अर्थात मजबूत तिजोऱ्या मोठ्या प्रमाणावर हव्या होत्या. त्या काळी 'चुब' आणि 'मिल्नर' नामक परदेशी कंपन्या बँकांना तिजोऱ्या पुरवत असत. ते काम आर्देशीर गोदरेज यांनी मिळविले. अशा प्रकारे तिजोऱ्या, कुलपे, सिक्युरिटी उपकरणे, लॉकर, कपाटे अशा धातुउद्योगाच्या विविध उत्पादनांमध्ये गोदरेज हे एक भरवशाचे, खात्रीचे नाव म्हणून झपाट्याने पुढे आले. हे सर्व स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आहे.स्वदेशी, स्वभाषा आणि स्वातंत्र्य या तीन 'स्व'चे खंदे पुरस्कर्ते आणि देशात मोठा नावलौकिक कमावलेले लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांचे विचार आणि व्यक्तिमत्त्वाने गोदरेज उद्योगसमूह विलक्षण प्रभावित झालेला होता. लोकमान्य टिळकांच्या प्रेरणेतून त्यांनी इ. स. १८९७ मध्ये उत्तर प्रदेशात मेरठ इथे धुण्याचा साबण तयार करण्याचा कारखाना सुरू केला. तेव्हा ग्राहकोपयोगी उत्पादनांचा आणि 'ब्रँडिंग'चा जमाना नुकताच सुरू झाला होता. म्हणून त्यांनी 'चावी छाप धुण्याचा साबण' असा आपल्या साबणाचा ब्रँड केला. दुर्दैवाने आर्देशीर यांना मूलबाळ झाले नाही. परंतु त्यांच्या या उद्योगाचा विस्तार त्यांचे कनिष्ठ बंधू पिरोजशा गोदरेज यांनी आपल्या बुद्धीने, प्रशासकीय आणि वाणिज्य कौशल्याने फार चांगल्या पद्धतीने केला. विशेषतः त्यांनी कामगार, पुरवठादार, वाहतूकदार आणि सर्व संबंधितांच्या हिताबाबत अनेक चांगले निर्णय घेतले, योजना राबविल्या..आर्देशीर आणि पिरोजशा हे दोघे बंधू म्हणजे एका अर्थी गोदरेज उद्योगसमूहाचे पायाभूत शिल्पकार आहेत. त्यांचे स्मरण गोदरेज उद्योगसमूहात नेहमीच केले जाते. त्यामुळेच जेव्हा गोदरेज उद्योगसमूह 'टाइपरायटर' अर्थात टंकलेखन यंत्राच्या उत्पादनात उतरला, तेव्हा त्यांनी आपल्या टाइपरायटरच्या मॉडेलना गोदरेज टाइपरायटर एबी (म्हणजे आर्देशीर बरजोरजी गोदरेज) आणि पीबी (म्हणजे पिरोजशा बरजोरजी गोदरेज) अशी नावे दिली होती. टाइपरायटर क्षेत्रातही गोदरेज कंपनीने अल्पावधीत आघाडी घेऊन देशभरात प्रथम क्रमांक मिळवला. याची प्रामुख्याने दोन कारणे- एक तर उत्पादनांची म्हणजे टाइपरायटर मशीनची गुणवत्ता आणि दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांची अत्यंत तत्पर अशी विक्रीपश्चात सेवा. त्यामुळेच त्यांनी तत्कालीन हालडा, रेमिंग्टन व अ 