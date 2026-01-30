Gold Rate: सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये मोठी घसरण! खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे का? जाणून घ्या तज्ञांचं मत...

Sakal Money

Gold and Silver Buy Experts Opinion: मोठ्या प्रमाणात नफा बुकिंग झाल्यामुळे विक्रमी तेजीनंतर सोने आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये १४% पर्यंत घसरण झाली. तज्ञांच्या मते, अस्थिरता कायम राहील.
शुक्रवारी सोने आणि चांदीच्या एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडांमध्ये (ETF) मोठी घसरण झाली. मौल्यवान धातूंच्या विक्रमी उच्चांकावरून घसरण झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी नफा बुकिंग करण्यास सुरुवात केल्याने अनेक ETF जवळजवळ १४% ने घसरले. यामुळे ही घसरण खरेदीची संधी आहे की ऐतिहासिक तेजीचा शेवट आहे असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जानेवारीमध्ये चांदी ५६% वाढली होती. जी आतापर्यंतची सर्वोत्तम मासिक कामगिरी मानली जात होती.

