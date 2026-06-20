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Jalgaon: सोन्यात साडेचार, तर चांदीत १३ हजारांची घसरण; आयातीवरील शुल्क, युद्धबंद झाल्याचा परिणाम

Gold and Silver Prices Witness Sharp Decline: सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून गेल्या तीन दिवसांत सोन्याचे भाव साडेचार हजारांनी तर चांदीचे भाव १३ हजारांनी कमी झाले आहेत.
Jalgaon

Jalgaon

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव: अमेरिका व इराणचे थांबलेले युद्ध, भारताने सोने, चांदीच्या आयातीवर लावलेले आयात शुल्क याचा परिणाम म्हणून भारतात धातूच्या वस्तूंची कमी प्रमाणात आयात होते. यामुळे सोने, चांदीच्या भावात तीन दिवसांपासून घट होत आहे. गेल्या तीन दिवसांत सोन्यात साडेचार हजारांची, तर चांदीत १३ हजारांची घसरण झाली.

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