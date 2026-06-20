Jalgaon: सोन्यात साडेचार, तर चांदीत १३ हजारांची घसरण; आयातीवरील शुल्क, युद्धबंद झाल्याचा परिणाम

जळगाव: अमेरिका व इराणचे थांबलेले युद्ध, भारताने सोने, चांदीच्या आयातीवर लावलेले आयात शुल्क याचा परिणाम म्हणून भारतात धातूच्या वस्तूंची कमी प्रमाणात आयात होते. यामुळे सोने, चांदीच्या भावात तीन दिवसांपासून घट होत आहे. गेल्या तीन दिवसांत सोन्यात साडेचार हजारांची, तर चांदीत १३ हजारांची घसरण झाली..बुधवारी (ता. १७) सोने एक लाख ५० हजार (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होते. गुरुवारी (ता. १८) सोने एक लाख ४८ हजार ६०० रुपयांवर होते. शुक्रवारी (ता. १९) साडेतीन हजार रुपयांची घसरण होऊन सोने एक लाख ४५ हजार ५०० रुपयांवर आले आहे. बुधवारी चांदी दोन लाख ५० हजार होती. त्यात १३ हजारांची घसरण होऊन शुक्रवारी चांदी दोन लाख ३७ हजारांवर (प्रतिकिलो, विनाजीएसटी) आली आहे..Operation Tiger: ठाकरेंचे खासदार फोडणारा मास्टरमाईंड कोण? समोर आलं मोठं नाव; थेट दिल्ली कनेक्शन, आधी 'शस्त्र विक्रेता' म्हणूनही चर्चेत.आयात शुल्क सहावरून १५ टक्केकेंद्र सरकारने १३ मेपासून सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क सहावरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविल्यानंतर देशातील मौल्यवान धातूंच्या बाजारात मोठे बदल दिसून येत आहेत. या निर्णयाचा सर्वांत मोठा परिणाम सोन्याच्या आयातीवर झाला.असून, आयातीत सुमारे ७० टक्क्यांची घट नोंदविली आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे व्यापार तूट नियंत्रित ठेवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देश आर्थिकस्थैर्य राखणे हा प्रमुख उद्देश असल्याचे म्हटले होते. अधिकृत माहितीनुसार, शुल्कवाढीपूर्वी भारतात दरमहा सरासरी ७५ ते १०० टन सोन्याची आयात होत होती. मात्र, आयात शुल्कात झालेल्या मोठ्या वाढीनंतर आता सोन्याची आयात घसरून २५ ते ३० टनांपर्यंत आली आहे. आयात महाग झाल्यामुळे ज्वेलर्स, व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांनी खरेदीचे प्रमाण कमी केले आहे. त्यामुळे सोन्याच्या मागणीत काही प्रमाणात घट झाली आहे..8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टरबाबत नवी मागणी समोर; बेसिक सॅलरीत होणार मोठी वाढ? .डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची मजबूत स्थितीसुवर्ण बाजार अभ्यासकांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत विक्रमी उंची गाठलेल्या सोने आणि चांदीच्या भावात अलीकडे घसरण दिसून आली. देशांतर्गत शेअर बाजारातील तेजी, गुंतवणूकदारांचा वाढलेला आत्मविश्वास आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची मजबूत होत असलेली स्थितीमुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीच्या पर्यायांमधून काही प्रमाणात निधी बाहेर काढला आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींचाही सोन्या चांदीच्या भावांवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझव्हने नुकत्याच जाहीर केलेल्या धोरणात्मक निर्णयानंतर जागतिक वित्तीय बाजारात मोठी हालचाल झाली. नवीन फेडरल रिझर्व्ह अध्यक्ष केविन वॉर्श यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे गुंतवणूकदारांचे लक्ष वेधले गेले. व्याजदर वाढीची शक्यता निर्माण झाल्यास सोने सामान्यतः कमी आकर्षक ठरते. कारण सोने कोणतेही व्याज उत्पन्न देत नाही. परिणामी, गुंतवणूकदार रोखे, बँक ठेवी किंवा इतर व्याज देणाऱ्या साधनांकडे वळतात. याच कारणामुळे फेडरल रिझव्र्हच्या घोषणेनंतर सुवर्ण बाजारात सोन्याच्या भावावर दबाव निर्माण झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.