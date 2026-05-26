पेट्रोल- डिझेल नंतर आता सोनेही महाग, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर

इराण अमेरिका युद्धामुळे गेल्या १० दिवसात पेट्रोल-डिझेलसह सीएनजीच्या दरात मोठी वाढ झालीय. दरम्यान, आता सोन्याच्या भावातही चढ उतार दिसून येत आहेत. सोमवारी सोन्याचे भाव प्रती १० ग्रॅम २०० रुपयांनी वाढले होते तर चांदी प्रती किलो ३ हजारांनी वाढली होती. मंगळवारीही सोने-चांदीच्या भावात किरकोळ वाढ दिसून आली. रुपयाची घसरण थांबून डॉलरच्या तुलनेत मूल्य वधारल्यानं आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती स्थिर राहिल्यानं सोन्याची भाववाढही नियंत्रणात आहे. Gold Prices Rise Again Check Latest Rates In Your City.आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्डच्या किंमतीत ०.२४ टक्के वाढ होऊन ते ४ हजार ५३४ डॉलर प्रति औंस इतकं झालंय. तर चांदीच्या किंमतीत ०.९९ टक्के वाढ होऊन ७६.९५ डॉलर प्रति औंस दर झाला आहे..CNG दरवाढीचा नवा धक्का! गेल्या ११ दिवसांतील ही चौथी वाढ... मुंबई-पुण्यात दर किती?.मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर जून महिन्याच्या सोन्याच्या फ्युचर्समध्ये सोमवारी घसरण झाली होती. सोन्याचे दर सोमवारी १ लाख ५९ हजार २५ रुपये प्रति १० ग्रॅम होते. तर जुलै महिन्याच्या चांदीच्या फ्युचर्समध्ये वाढ होऊन ती २ लाख ७६ हजार ४०० रुपये प्रति किलो झाली होती. एमसीएक्सवर २४ कॅरेट स्पॉट सोन्याचे भाव १ लाख ५८ हजार १५२ रुपये प्रति १० ग्रॅम होते..चेन्नईत २४ कॅरेट सोन्याचे दर १ लाख ६१ हजारांच्या वर आहेत. तर मुंबईत १ लाख ५९ हजार ३९० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका दर आहे. पुणे, कोलकाता, बंगळुरू, हैदराबाद, केरळमध्ये प्रति १० ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचे दर १ लाख ५९ हजार ३९० रुपयांच्या वर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.