-गौरव बोरा, गुंतवणूक सल्लागारजागतिक बाजारपेठेत सुरक्षित गुंतवणुकीचा सर्वाधिक विश्वासार्ह पर्याय मानल्या जाणाऱ्या सोन्याला आणि चांदीला सध्या मोठ्या घसरणीचा सामना करावा लागत आहे. विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर सोन्याच्या भावात आतापर्यंत सुमारे ३२ टक्के, तर चांदीच्या भावात आतापर्यंत तब्बल ६५ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असला, तरी त्यामागील जागतिक आर्थिक घडामोडी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे..घसरणीमागील प्रमुख कारणेlकच्च्या तेलाचे दर आणि महागाईचा दबावः जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने महागाईचा धोका वाढतो. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवू शकते, अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. परिणामी, गुंतवणूकदारांचा कल सोन्यासारख्या व्याजाचे उत्पन्न न देणाऱ्या मालमत्तेऐवजी व्याज मिळवून देणाऱ्या सरकारी रोख्यांकडे वळत आहे.lअमेरिकी डॉलरची मजबुतीः आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे व्यवहार प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होतात. डॉलर मजबूत झाल्यास इतर देशांतील गुंतवणूकदारांसाठी सोने महाग होते. त्यामुळे मागणीवर परिणाम होऊन सोन्याच्या भावावर दबाव निर्माण होतो.l‘बाँड यिल्ड’मध्ये वाढः अमेरिकेतील सरकारी रोख्यांवरील परतावा वाढल्याने गुंतवणूकदारांना सोन्यापेक्षा बाँडमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक आकर्षक वाटू लागले आहे. यामुळे सोन्यातून नफावसुली आणि गुंतवणुकीचे पुनर्वाटप सुरू झाले आहे..चांदीवर औद्योगिक मागणीचा परिणामसोन्याच्या तुलनेत चांदीचा वापर दागिन्यांबरोबरच सोलर पॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर होतो. सोलर उद्योगातील चांदीचा वापर कमी होण्याची शक्यता आणि औद्योगिक मागणीतील अनिश्चितता यामुळे चांदीच्या भावात सोन्यापेक्षा अधिक घसरण झाली आहे..पुढील दिशा काय?सोन्याच्या भावाची पुढील दिशा प्रामुख्याने कच्च्या तेलाचे दर, अमेरिकेतील महागाई, फेडरल रिझर्व्हचे व्याजदरविषयक धोरण आणि डॉलरची हालचाल यावर अवलंबून असेल. महागाईचा दबाव कमी होऊन व्याजदरकपातीची शक्यता निर्माण झाल्यास सोन्याला पुन्हा आधार मिळू शकतो.माझ्या मते, सोन्यातील सध्याची घसरण ही दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी अभ्यासाची आणि मालमत्तावाटपाचा फेरविचार करण्याची संधी आहे. मात्र, घसरण सुरू असताना एकाच वेळी मोठी गुंतवणूक करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे अधिक योग्य ठरेल. सोन्याकडे केवळ परतावा मिळविण्याचे साधन म्हणून नव्हे, तर पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणि जोखीम संतुलित ठेवणारा घटक म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. बाजारातील प्रत्येक मोठी घसरण ही संधी असू शकते; मात्र योग्य वेळ, योग्य प्रमाण आणि संयम हेच गुंतवणुकीतील यशाचे खरे सूत्र आहे..गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?गेल्या २० नोव्हेंबर रोजी ‘एमसीएक्स’वर सोन्याचे वायदे जवळपास ३.८४ टक्क्यांनी घसरून प्रति १० ग्रॅम १.२२ लाख रुपयांच्या आसपास आले, तर चांदीचे वायदे जवळपास ६ टक्क्यांनी घसरून प्रति किलो १.४८ लाख रुपयांपर्यंत खाली आले. मात्र, या घसरणीकडे केवळ नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. जागतिक मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची खरेदी सुरू आहे. ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’च्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मध्यवर्ती बँकांनी सुमारे ६७५ टन सोन्याची खरेदी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.