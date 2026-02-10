Gold, iPhone, Laptop Duty Free: परदेशातून ड्युटी-फ्री सामानाची मर्यादा वाढली! आता सोनं, मोबाइल, लॅपटॉपवर किती कस्टम्स माफी मिळणार?

Gold, iPhone, Laptop From Dubai : परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी केंद्र सरकारने कस्टम्स आणि बॅगेज नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. ‘Baggage Rules 2026’ आणि ‘Customs Baggage Regulations 2026’ अंतर्गत हे नवे नियम 2 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाले आहेत. या बदलांमुळे प्रवाशांना अधिक किमतीचे सामान ड्युटी-फ्री आणण्याची मुभा मिळणार असून, प्रक्रिया देखील अधिक सोपी करण्यात आली आहे..ड्युटी-फ्री मर्यादा वाढलीआता विमान किंवा जहाजाने भारतात येणाऱ्या प्रवाशांना 75,000 रुपायांपर्यंतचे वैयक्तिक वापराचे सामान करमुक्त आणता येणार आहे. याआधी ही मर्यादा 50,000 रुपये होती.सरकारची ही सवलत भारतीय नागरिक, NRI, OCI/PIO आणि वैध व्हिसाधारक विदेशी नागरिकांना लागू आहे.दरम्यान, विदेशी पर्यटकांसाठी ही मर्यादा 15,000 वरून 25,000 करण्यात आली आहे.क्रू मेंबर्ससाठी ही मर्यादा 2,500 इतकी ठेवण्यात आली आहे..Gold Rate Today : सोनं आणखी स्वस्त! चांदीच्या तेजीला ब्रेक; जाणून घ्या आजचा ताजा भाव .दागिन्यांवर नियमदागिन्यांबाबत पूर्वी किंमत-आधारित मर्यादा होती. आता ती बदलून वजन-आधारित करण्यात आली आहे.महिला - 40 ग्रॅमपर्यंत दागिने ड्युटी-फ्रीपुरुष/इतर - 20 ग्रॅमपर्यंत ड्युटी-फ्रीमात्र ही सवलत किमान एक वर्ष परदेशात राहून परतणाऱ्या प्रवाशांनाच लागू होणार आहे..लॅपटॉप आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी खास फायदाभारतीय लोक बाहेर देशातून लॅपटॉप आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खरेदीला प्राधान्य देतात कारण भारताच्या तुलनेत तिकडे त्याची किंमत कमी असते. त्यामुळे यासाठीही सरकारने नवे नियम जारी केले आहे यात - एक लॅपटॉप स्वतंत्रपणे ड्युटी-फ्री आणता येईल मात्र मोबाईल, घड्याळ, कॅमेरा यांसारखी इतर उपकरणे 75,000 मर्यादेत मोजली जातीलयामुळे UAE किंवा इतर देशांतून स्वस्त गॅझेट्स खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे..डिजिटल कस्टम्स प्रक्रियाप्रवाशांचा वेळ वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने कस्टम्स प्रक्रिया डिजिटल करण्यावर भर दिला आहे. यात - ऑनलाइन आणि अॅडव्हान्स बॅगेज डिक्लेरेशनडिजिटल फॉर्मकमी कागदपत्रेइमिग्रेशनशी लिंक केलेली प्रक्रिया अशा सुविधा प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत. .कोणत्या वस्तूंवर अजूनही ड्युटी?केंद्र सरकारने वरती सांगितलेल्या वस्तूंवर जारी कर न लावण्याचा निर्णय घेतला असला तरी काही वस्तूंवर मात्र अजूनही कर लागू असणार आहे यात - मर्यादेपेक्षा जास्त मद्य व तंबाखूकार, टीव्ही सारखी मोठी उपकरणेसोन्याचे बार किंवा नाणीव्यावसायिक प्रमाणातील वस्तू75,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर कस्टम्स ड्युटी आकारली जाईल..PM Kisan Installment : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! PM किसानचा 22वा हप्ता कधी येणार? खात्यात पैसे कधी जमा होणार, जाणून घ्या अपडेट.त्यामुळे, जर एखादा NRI दुबईहून येताना 1 लॅपटॉप, 65,000 किमतीचे मोबाईल, घड्याळ, कपडे आणि 30 ग्रॅम पर्यंतचे सोन्याचे दागिने आणत असेल, तर हे सर्व पूर्णपणे ड्युटी-फ्री असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.