सोन्यामध्ये गुंतवणूक ठरेल फायद्याची, युद्धामुळे सोन्याचे भाव कमी होणार; तज्ज्ञांचा अंदाज

पीएनजी ज्वेलर्सने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दहा हजार कोटी रूपये महसुलाचा ऐतिहासिक टप्पा पार केला असून, गुढीपाडव्याला कंपनीने १७० कोटी ७० लाख रूपयांची विक्री केली आहे. गेल्या वर्षा गुढीपाडव्याच्या तुलनेत त्यात ३८ टक्के वाढ झाली आहे. महसूल वाढीत सोन्याचा मोठा वाटा असून सोने विभागाच्या महसुलात वार्षिक ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, त्याचबरोबर हिरे आणि चांदीच्या विभागांनी अनुक्रमे ६१ टक्के आणि ११८ टक्के इतकी मजबूत वाढ दर्शवली आहे, असे पीएनजी ज्वेलर्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सौरभ गाडगीळ यांनी सांगितले..युद्धामुळे सोन्याचे भाव वाढू शकतात कमी होऊ शकतात असा विश्वास गाडगीळ यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे सोन्यामध्ये गुंतवणूक केली तर ती भविष्यात आहे त्याची ठरू शकते त्याचबरोबर सोने दोन लाखांपर्यंत भविष्यात जाऊ शकतं असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सौरभ गाडगीळ म्हणाले, "महसुलाचा दहा हजार कोटींचा टप्पा पार करणे हा आमच्या प्रवासातील एक महत्त्वाचा क्षण असून, हा टप्पा गाठण्याची आमची दीर्घकाळापासून आकांक्षा होती. हा टप्पा आमच्या ग्राहकांचा दृढ विश्वास आणि आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या अथक समर्पणाचा पुरावा आहे. या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच हे यश प्राप्त करणे शक्य झाले आहे. गुढीपाडवा हा आमच्यासाठी नेहमीच महत्त्वाचा सण राहिला आहे. यावर्षी सोन्याचा भाव वाढलेला असूनही ग्राहकांचा जोरदार प्रतिसाद मिळाला. ही कामगिरी आमच्या ब्रँडची ताकद आणि विविध श्रेणी व विविध बाजारपेठांमधील आमची सातत्यपूर्ण कामगिरी दर्शविते.".महसुलाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आणि गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर झालेली जोरदार विक्री या बाबी अतिशय उत्साहवर्धक आहेत. ही कामगिरी अशीच कायम राहील, अशी आशा आहे. सध्या सुरू असलेला लग्नसराईचा हंगाम, नव्या बाजारपेठांमध्ये सुरू असलेला विस्तार, आकर्षक डिझाइन आणि ग्राहकांना त्यांच्या पैशाचे पुरेपूर मूल्य देण्यावर असलेले आमचे सातत्यपूर्ण लक्ष यामुळे आम्ही आर्थिक वर्षाचा शेवटही यशस्वीपणे करू अशी आम्हाला खात्री आहे.- डॉ. सौरभ गाडगीळ, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएनजी ज्वेलर्स.