Gold Price Drop India : पाच दिवसांत सोने 12,800 ने, चांदी 30 हजारांनी घसरली; आता पैसे कुठे गुंतवायचे? तज्ज्ञांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला!

सांगली : चार-पाच दिवसांत सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याच्या दरात प्रतितोळा (१० ग्रॅम) तब्बल १२,८०० रुपयांनी, तर चांदीही प्रतिकिलो ३० हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. विशेष म्हणजे आखाती भागात युद्धजन्य परिस्थिती असतानाही सोन्याचे दर (Gold Price Drop India) कमी होत आहेत. शेअर बाजारही घसरत आहे, असा दुर्मीळ योग अनेक दिवसांनी पाहायला मिळत आहे. सोने-चांदी स्वस्त झाल्यामुळे ग्राहक खरेदीसाठी दुकानांकडे वळत असल्याचे सकारात्मक चित्र आहे..सोने-चांदी बाजारातील ही मोठी घसरण आणि अस्थिरता आगामी काळातही कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांनी सावधगिरीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..काही दिवसांपूर्वी सोन्या-चांदीचे दर गगनाला भिडले होते. सोन्याचा दर १ लाख ८० हजार रुपये प्रतितोळा, तर चांदी ३ लाख ८५ हजार रुपये प्रतिकिलो या उच्चांकावर पोहोचली होती. त्या काळात अनेक ग्राहकांनी खरेदीकडे पाठ फिरविली होती. उलट सोने-चांदी मोडण्यासाठी दुकानांत गर्दी वाढली होती..गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावरही दरात झालेल्या घसरणीमुळे खरेदीला चालना मिळाली. गेल्या काही दिवसांत दरातील अनिश्चिततेमुळे ग्राहकांनी गरजेपुरतीच खरेदी केली होती. मात्र, अलीकडील घसरणीमुळे पुन्हा खरेदी वाढल्याचे दिसत आहे. आखातातील युद्धजन्य परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढ असूनही सोने-चांदीच्या दरात घसरण होत असल्याने बाजारात उत्सुकता निर्माण झाली आहे..गुढीपाडव्याला खरेदीत पुन्हा तेजीगुढीपाडव्याच्या निमित्ताने सोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे बाजारात पुन्हा खरेदीचा माहोल निर्माण झाला. त्या दिवशी सुमारे तीन टक्क्यांची घसरण झाली. गेल्या पाच दिवसांतील घसरणीमुळे ग्राहकांची दुकानांत पुन्हा गर्दी वाढली आहे..सध्या सोने-चांदीच्या दरात घसरण सुरू आहे. यामुळे ग्राहकांकडून खरेदी वाढल्याने गर्दीचे चित्र आहे. येत्या काही दिवसांत दरातील चढ-उतार कसे होतात, ते पाहावे लागेल. आमच्या अंदाजानुसार काहीशी तेजी पुन्हा राहू शकते. सोने-चांदी आणि शेअर बाजार एकाच वेळी घसरल्याचा अनुभव येत आहे.- अनिल पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, सराफा व्यापारी संघटना.सोने-चांदीच्या दरातील तीव्र चढ-उतारामुळे सामान्य नागरिकांपासून व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्व जण चिंतेत आहेत. अनेकांनी विवाह समारंभ किंवा गुंतवणुकीसाठी उच्च दरात खरेदी केली होती. त्यामुळे आता त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांनाही या घसरणीचा परिणाम जाणवत आहे.- प्रकाश शिंदे, सराफ व्यापारी.गेल्या काही दिवसांत सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली होती. सध्या दोन्हीमध्ये करेक्शन होत आहे. दर कमी झाल्यामुळे लोक खरेदीसाठी गर्दी करत आहेत. गुढीपाडव्याला ग्राहकांना सुखद धक्का मिळाला. दर स्थिर राहिल्यास लग्नसराईत खरेदी वाढेल.- गणेशराव गाडगीळ, संचालक, पीएनजी.आठवडाभरातील सोने, चांदीचे दरसोने (१० ग्रॅम, २४ कॅरेट) चांदी (१ किलो)मंगळवार (ता. १७) : १,५७,००० २.६० लाखबुधवार (ता. १८) : १,५६,२०० २,५१,२००गुरुवार (ता. १९) : १,५३,५०० सकाळी २.४५ लाख, सायं. २.४० लाखशुक्रवार (ता. २०) : १,५०,००० २.४० लाखशनिवार (ता. २१) : १,४५,००० २.३० लाख.