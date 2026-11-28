गेल्या दोन आठवड्यात सोन्याच्या भावात मोठे चढ उतार होताना दिसतायत. सोन्याच्या घसरणीला ब्रेक लालगा असून आता भावात पुन्हा वाढ झाली आहे. आज शनिवारी २८ नोव्हेंबर रोजी देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये सोन्याचे भाव वाढले आहेत. दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख २८ हजार ५६० रुपये झाला आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख १७ हजार ८६० रुपये आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावरही दिसत आहे..दिल्लीच्या सराफा बाजारात याच्या शुक्रवारी ९९.९ टक्के शुद्धतेच्या सोन्याच्या दरात ३ हजार १०० रुपयांची वाढ झाली होती. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट भाव प्रति औंस ३ हजार ६३९.६ डॉलरवर पोहोचला आहे. या आठवड्यात जागतिक बाजारात सोन्याच्या किमतीत जवळपास ३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे..Layoff News: 10,000 IT कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार! कोणत्या दिग्गज कंपनीत होणार मोठी कपात?.मुंबई आणि कोलकात्यात २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख १७ हजार ७१० रुपये आहे. तर २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख २८ हजार ४१० रुपये आहे. चेन्नईमध्येही सोन्याचा भावा हाच आहे. तर पुणे आणि बंगळुरूमध्ये २२ कॅरेट सोनं १ लाख १७ हजार ७१० रुपये आणि २४ कॅरेट सोनं १ लाख २८ हजार ४१० रुपयांवर आहे..अहमदाबाद आणि भोपाळमध्ये २२ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख १७ हजार ७६० रुपये आहे. तर २४ कॅरेट सोन्याचा दर १ लाख २८ हजार ४६० रुपये आहे. जयपूर आणि लखनऊमध्ये २२ कॅरेट सोनं १ लाख १७ हजार ८६० रुपये तर २४ कॅरेट सोनं १ लाख २८ हजार ५६० रुपये आहे..२०२७ मध्ये सोन्याचे दर वाढणार?रॉयटर्सच्या अहवालानुसार ऑडेसिटी कॅपिटलचे मार्केट विश्लेषक झेन वावडा यांनी सोन्याच्या किमतींबाबत अंदाज व्यक्त केला आहे. अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढवले जात आहेत. डॉलरही अनेक महिन्यांच्या उच्चांकाजवळ आहे. त्यामुळे सोन्याच्या दरात ३ हजार ७५० ते ३ हजार ८०० डॉलरपर्यंत वाढ झाल्यास विक्रीचा दबाव येऊ शकतो. २०२७ च्या पहिल्या सहामाहीत सोनं ५ हजार डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र व्याजदरवाढ थांबली आणि डॉलर कमकुवत झाला तर २०२७ च्या मध्यापर्यंत सोनं ४ हजार ५०० डॉलरपर्यंत जाऊ शकतं..सोन्यासह चांदीच्या दरातही पुन्हा वाढ झाली आहे. चांदीचा भाव प्रति किलो १ लाख ७० हजार १०० रुपये इतका झाला आहे. शुक्रवारी दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदी १३ हजार ५०० रुपयांनी महागली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट सिल्व्हरचा दर प्रति औंस ४३.४४ डॉलर होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.