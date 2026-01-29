Sakal Money

Gold Rate : बजेटनंतर सोनं स्वस्त होणार? सरकारच्या निर्णयांमुळे खरेदी होणार सोपी!

Gold Price may Reduce after Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये ज्वेलरी उद्योगामध्ये मोठ्या सुधारणा होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे सोन्याच्या भाव कमी होऊ शकतात असे सांगितले जात आहे.
Budget 2026 : आपल्या देशात सोन्याला केवळ एक गुंतवणूक म्हणून नाही तर पारंपारिकतेचा एक भाग मानला जातो. त्यामुळे जर तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर येणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. अर्थसंकल्पापूर्वी जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगाला सरकारकडून अनेक मोठ्या सुधारणांची अपेक्षा आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या किंमती आणि जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर हा क्षेत्र सध्या दिलासादायक निर्णयांकडे पाहत आहे. त्यामुळे योग्य धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास केवळ उद्योगालाच नव्हे तर ग्राहकांसाठीही सोने खरेदी अधिक सुलभ होऊ शकते.

