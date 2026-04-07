Why Gold Prices Falling During War : गुंतवणूकदार चक्रावले! सोन्यात 22 हजार तर चांदीत 58 हजारांची विक्रमी घसरण; खरेदीसाठी हीच योग्य वेळ?

जळगाव : अमेरिका -इराण युद्धाचा भडका उडाल्यानंतर गॅस सिलिंडरसह वस्तू महागल्या. दुसरीकडे सोने, चांदीच्या भावात युद्धाच्या कालावधीत मात्र चांगलीच घसरण (Why Gold Prices Are Falling Instead of Rising) झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. दोन, तीन वर्षांपूवी युक्रेन-रशिया युद्धात सोने, चांदीच्या भावात वाढ झाली होती. आता मात्र अगदी विरुद्ध घडतेय. यामुळे गुंतवणूकदारही चक्रावले असून, नेमके काय करावे, अशा द्विधा मनःस्थितीत आहेत..युद्धामुळे सुवर्ण व्यवसायात अस्थितेचे वातावरण आहे. अमेरिका-इराण युद्ध २८ फेब्रुवारीला सुरू झाले. तेव्हाचा भाव व आताची तुलना केल्यास प्रती दहा ग्रॅमला २२ हजार ५०० रुपयांची तर चांदीत ५८ हजार रुपयांची (विना जीएसटी) घसरण झाली आहे. सोन्याचा १ मार्चचा भाव प्रती दहा ग्रॅमला १ लाख ७० हजार ५०० रुपये होता..तो सोमवारी (ता. ६) १ लाख ४८ हजारांवर येऊन ठेपला आहे. सोन्यात २२ हजार ५०० ची घसरण झाली. १ मार्चला चांदीचा भाव २ लाख ९५ हजार रूपये प्रतीकिलो होता. तो आज सोमवारी २ लाख ३७ हजार आहे. युद्ध काळात ५८ हजारांची घसरण झाली आहे..इराण-अमेरिका युद्ध जोपर्यंत सुरू आहे, तोपर्यंत सोने, चांदीचे भाव कसे राहतील, हे सांगणे कठीण आहे. कारण दररोज भाव बदलत आहे. अस्थिर वातावरणामुळे सुवर्ण व्यवसाय अवघड होत आहे.-स्वरूप लुंकड, सुवर्ण अभ्यासक.अस्थिरतेने गुंतवणुकीत घटयुद्ध सुरू झाल्यापासून सोने, चांदीचा भाव कुठल्या दिशेला जाईल, याबाबत जाणकारांनाही कठीण आहे. यामुळे गुंतवणूकीदारांनी सावध पावले उचलली आहेत. काही हौसेखातर दागिने घेतात तर काही गुंतवणूक म्हणून सोने-चांदी खरेदी करीत आहेत. परंतु त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे..गुढीपाडव्याला भाव वाढलेगुढीपाडव्याला (१९ मार्च) सोन्याचा भाव १ लाख ४७ हजारांवरुन १ लाख ५१ हजार ५०० (प्रती दहाग्रॅम) होता. तर चांदी किलोमागे २ लाख ३६ हजारांवरून चांदी २ लाख ४५ हजार होती. या दिवशी भाव कमी असता तर सोन्याची विक्रमी विक्री झाली असती. मात्र भाव जास्त असल्याने या दिवशी जळगावात केवळ २५ टक्के सोन्याची विक्री झाल्याचे सुवर्ण व्यावसायिक सांगतात. गुढीपाडव्यानंतर सोने सहा हजारांनी घसरले.