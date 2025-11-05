Sakal Money

Gold-Silver Rate Today : सोन्याचे भाव 980 रुपयांनी घसरले; चांदीही झाली स्वस्त! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

Gold Price : भारतात सोन्याच्या किमतींमध्ये अलीकडील काळात मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार दिसून आले आहेत. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस सोन्याच्या किमतींनी 1,32,770 प्रति तोळा (10 ग्रॅम) एवढा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला होता. पण आता घसरण झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
Gold and Silver rate

Gold and Silver rate

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Gold Rate Today : बुधवारी सकाळी सराफा बाजार उघडल्यानंतर पुन्हा एकदा सोन्याच्या भावात घसरण पाहायला मिळाली. सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचे भाव ₹98 ने कमी झाले असून सध्या ₹12,148 प्रति ग्रॅम आहे,  म्हणजेच प्रति तोळा सोन्याचे भाव 980 रुपयांपर्यंत कमी झाले. तर, 22 कॅरेट सोन ₹11,135 प्रति ग्रॅम आहे, ज्यात ₹90 ची घट झाली आहे, तर 18 कॅरेट सोन ₹9,111 प्रति ग्रॅम आहे, ज्यात ₹73 ची घट झाली आहे.

Loading content, please wait...
pune
gold
Mumbai
Gold Investment
Falling gold-silver prices
gold and silver
gold price today
silver rates
Investment Opportunities

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com