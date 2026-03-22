Sunday Gold Rate: रविवारी सोनं पुन्हा घसरलं! मुंबईतले भाव सर्वात कमी; तुमच्या शहरातले दर काय?

1. मागील काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात मोठी घसरण होत आहे. 2. रविवारी मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४५ हजार ९७० रुपये इतका झाला आहे.3. दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४६ हजार १२० रुपये आहे. 4. पुणे आणि बंगळुरूमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचे दर १ लाख ४५ हजार ९७० रुपये आहेत. 5. चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली असून, प्रति किलो ३० हजार रुपयांनी कमी झाली आहे..Todays Gold Rate: मागच्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या भावामध्ये मोठी घसरण होताना दिसून येत आहेत. पावणेदोन लाखांच्या पुढे गेलेलं सोनं आता दीड लाख रुपयांच्याही खाली आलेलं आहे. विशेष म्हणजे रविवार, दि. २२ मार्च २०२६ रोजी सोनं चक्क १ लाख ४५ हजार ९७० रुपये प्रतितोळा इतकं खाली आलेलं आहे..दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४६ हजार १२० रुपये इतका आहे. तर २२ कॅरेट सोन्याचे भाव १ लाख ३३ हजार ९५० इतका आहे. तर मुंबईमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ४५ हजार ९७० रुपये इतका आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याचा भाव १ लाख ३३ हजार ८०० रुपये प्रति १० ग्रॅम इतका आहे. मुबंईप्रमाणेच कोलकाता इथेही सोन्याचे दर सारखेच आहेत..पुण्यात सोन्याचे भाव किती?पुणे आणि बंगळुरू या दोन शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचे किंमत १ लाख ४५ हजार ९७० प्रति १० ग्रॅम आणि २२ कॅरेट सोन्याची किंमत १ लाख ३३ हजार ८०० रुपये इतकी आहे.दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या शहरांमध्ये सोन्याचे भाव १ लाख ४६ हजार १२० रुपये इतके आहेत. तर चेन्नई, कोलकता, हैदराबाद या शहरांमध्ये सोन्याचे भाव १ लाख ४५ हजार ९७० इतके आहेत. यासह जयपूर, भोपाळ, लखनऊ, चंदीगड या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचे दर १ लाख ४६ हजार १२० रुपये आहेत.वरील सर्व शहरांमध्ये २२ कॅरेट सोन्याचे भाव १ लाख ३३ हजार ८०० ते १ लाख ३३हजार ९५० च्या आसपास आहेत..दुसरीकडे चांदीच्या आठवड्याच्या दरांमध्ये मोठी घसरण झालेली दिसून येतेय. चांदीचे भाव किलोमागे ३० हजार रुपयांनी खाली घसरलेले आहेत. २२ मार्चच्या सकाळी चांदीची किंमत २ लाख ४५ हजार रुपये प्रति किलोग्रॅम इतकी होती..शुक्रवारी दिल्लीतल्या सराफा बाजारा चांदी १८०० रुपयांनी वाढून २ लाख ४० हजार ५०० रुपये प्रति किलोवर पोहोचली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांदीचा स्पॉट भाव ७२.१८ डॉलर प्रति औंस इतका होता. विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यात चांदीने ४ लाखांचा आकडा पार केलेला होता.