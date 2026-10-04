PM Kisan: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! पीएम किसानचा २४वा हप्ता कधी येणार? नवी अपडेट समोर

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना सरकारकडून दर चार महिन्यांनी २,००० रुपयांचा हप्ता दिला जातो. म्हणजेच वार्षिक सहाय्य म्हणून शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६,००० रुपये जमा केले जातात. या योजनेतील आतापर्यंत २३ हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात आले असून आता २४वा हप्ता कधी मिळणार असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडत आहे. पीएम किसानच्या पुढील हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होत असून याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .जून २०२६मध्ये पीएम किसान योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना २३वा हप्ता देण्यात आला होता. पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे २,००० रुपये जमा करण्यात आले. त्यानंतर चार महिने म्हणजेच ऑक्टोबर २०२६ महिन्यात पीएम किसानचा २४ वा हप्ता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि, सरकारने अद्याप हप्ता देण्याची अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल..Raj Thackeray : 'दोनच मागण्या... एसआयआर रद्द करा आणि बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या!'; राज ठाकरेंचा मुंबईतील मोर्चात हुंकार.पीएम किसान योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी २,००० रुपयांचा हप्ता मिळतो. यामुळे एकूण वार्षिक सहाय्य म्हणून ६,००० रुपये दिले जातात. हे हप्ते साधारणपणे एप्रिल-जुलै, ऑगस्ट-नोव्हेंबर आणि डिसेंबर-मार्च दरम्यान दिले जातात. त्यामुळे, २४ वा हप्ता ऑक्टोबरमध्ये मिळण्याची अपेक्षा आहे. पूर्वी, २३ वा हप्ता जूनमध्ये दिला जात होता. त्यामुळे, २४ वा हप्ता ऑक्टोबरच्या आसपास मिळण्याची अपेक्षा आहे..ई-केवायसी करणे अनिवार्यपीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. ई-केवायसी तीन प्रकारे करता येते. शेतकरी पीएम किसान (PM Kisan) वेबसाइटवर आधार आणि ओटीपी वापरून ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात. तसेच सीएससी (CSC) किंवा सेवा केंद्राला भेट देऊन बायोमेट्रिक ई-केवायसी देखील करता येते. पीएम किसान (PM Kisan) मोबाईल ॲप आणि आधार फेस आरडी (Aadhaar Face RD) ॲप वापरून फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे घरबसल्या देखील ई-केवायसी (E-KYC) करता येते..Uddhav Thackeray: "देश ज्ञानेश कुमारांच्या बापाचा आहे का?" उद्धव ठाकरे कडाडले; केंद्र सरकारवरही बोचरी टीका .लाभार्थी यादीत नाव तपासाशेतकरी लाभार्थी यादीत आपले नाव तपासू शकतात. हे करण्यासाठी, अधिकृत पीएम किसान वेबसाइटला भेट द्या आणि "लाभार्थी यादी" (Beneficiary List) हा पर्याय निवडा. राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावाची माहिती टाकून ही यादी पाहता येते. शेतकरी "तुमची स्थिती जाणून घ्या" (Know Your Status) या पर्यायाद्वारे आपला हप्ता आणि लाभार्थी स्थिती देखील पाहू शकतात..योजनेचा लाभ कसा मिळणार?पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, शेतकरी अधिकृत वेबसाइटवरील "नवीन शेतकरी नोंदणी" (New Farmer Registration) विभागाद्वारे अर्ज करू शकतात. यासाठी त्यांना आपला आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि इतर संबंधित माहिती देणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.