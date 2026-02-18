Google Investment : गुगल भारतात १.३५ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार ; अमेरिकेपर्यंत समुद्राखाली केबल टाकणार

Google to Invest in India Update :गुगलने भारतातील AI इंफ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकन टेक कंपनी पुढील पाच वर्षांत भारतात १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अंदाजे १.३५ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करत आहे.
गुगल आणि अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई भारतात होणाऱ्या एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी नवी दिल्लीत आले होते. आज त्यांनी सकाळी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली आणि भारतात एआयमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीवर चर्चा केली.
गुगलने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात, सीईओ सुंदर पिचाई आणि गुगल डीपमाइंडचे सीईओ आणि सह-संस्थापक डेमिस हसाबिस यांनी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली.सुपरफास्ट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी कंपनी भारत आणि अमेरिकेदरम्यान समुद्राखाली केबल टाकणार आहे. हा गुगलच्या यूएस-इंडिया कनेक्ट उपक्रम योजनेचा एक भाग आहे.
भारतात गुगलची ही मोठी गुंतवणूक इंडिया-यूएस कनेक्ट इनिशिएटिव्हचा एक भाग आहे. या उपक्रमांतर्गत, गुगल आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे एक नवीन आंतरराष्ट्रीय सब-सी लँडिंग स्टेशन बांधत आहे. हे गुगलच्या ग्लोबल नेटवर्कसाठी भारताचा एन्ट्री पॉईंट म्हणून काम करेल. येथून, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका भारताशी जोडले जातील. याव्यतिरिक्त, कंपनी भारतात कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी चार अतिरिक्त फायबर मार्ग जोडत आहे.
