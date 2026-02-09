DA Hike: कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! होळीपूर्वी खात्यात जमा होणार मोठी रक्कम; मोदी सरकारकडून महत्त्वाचा दिलासा

रंगांचा सण होळी जवळ आला आहे आणि या वर्षीचा सण केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना दुहेरी आनंद देऊ शकतो. मोदी सरकार त्यांच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठी सवलत देण्याची तयारी करत आहे. जर तुम्ही केंद्र सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक असाल तर ही बातमी तुमच्या खिशावर आणि बँक बॅलन्सवर थेट परिणाम करते. होळीच्या अगदी आधी सरकार महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करण्याची घोषणा करू शकते असे वृत्त आहे..सरकारी वर्तुळात सध्या सर्वात मोठी चर्चा महागाई भत्ता वाढीच्या आकडेवारीबाबत आहे. सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ५८ टक्के महागाई भत्ता मिळतो. मीडिया रिपोर्ट्स आणि लेबर ब्युरोच्या अलीकडील आकडेवारीनुसार, यावेळी महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. जर सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली तर १ जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत (डीआर) मूळ पगाराच्या ६० टक्के होईल..Post Office Investment Scheme : पोस्ट ऑफिसची सुपरहिट योजना! झीरो रिस्कसह मिळणार महिन्याला 17,000 रुपये; जाणून घ्या कसे?.काही नियोक्त्यांना ही वाढ थोडी जास्त असण्याची अपेक्षा होती, परंतु ही गणना पूर्णपणे डिसेंबर २०२५ च्या औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या डेटावर अवलंबून आहे. डिसेंबरमध्ये निर्देशांक १४८.२ अंकांवर स्थिर राहिला, जो नोव्हेंबरमध्येही होता. या स्थिरतेच्या आधारे, २% वाढ अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ मार्च २०२६ च्या सुरुवातीला या निर्णयाला मंजुरी देण्याची अपेक्षा आहे. .ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना केवळ वाढीव पगारच नाही तर मागील महिन्यांची थकबाकी देखील मिळेल. याचा अर्थ असा की जर मार्चमध्ये ही घोषणा झाली तर होळीच्या आसपास मिळणाऱ्या पगारात फेब्रुवारीचा वाढलेला पगार आणि जानेवारीचा प्रलंबित थकबाकी समाविष्ट असू शकते. सणासुदीच्या हंगामासाठी एकरकमी रक्कम मिळणे ही एक महत्त्वाची भेट असेल. पेन्शनधारकांसाठी हे तितकेच आश्वासक आहे. कारण त्यांचा महागाई भत्ता (DR) देखील प्रमाणानुसार वाढेल..Demat Account : डीमॅट खातेधारकांसाठी SEBI चा मोठा प्लॅन! बदलणार नियम; कोणाला होणार थेट फायदा?.सध्याची वाढ ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित असेल. ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसाठी किंवा अंमलबजावणीसाठी अद्याप कोणतीही औपचारिक सरकारी मान्यता मिळालेली नाही. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी ७ व्या वेतन आयोगाच्या औपचारिक समाप्तीनंतर ही महागाई भत्त्याची वाढ ही पहिलीच पुनरावलोकन असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.