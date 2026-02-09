Sakal Money

DA Hike: कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! होळीपूर्वी खात्यात जमा होणार मोठी रक्कम; मोदी सरकारकडून महत्त्वाचा दिलासा

Central government DA hike: होळीपूर्वी, सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना काही आनंदाची बातमी देऊ शकते. महागाई भत्ता (DA) २ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
Central government DA hike

Central government DA hike

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

रंगांचा सण होळी जवळ आला आहे आणि या वर्षीचा सण केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना दुहेरी आनंद देऊ शकतो. मोदी सरकार त्यांच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठी सवलत देण्याची तयारी करत आहे. जर तुम्ही केंद्र सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक असाल तर ही बातमी तुमच्या खिशावर आणि बँक बॅलन्सवर थेट परिणाम करते. होळीच्या अगदी आधी सरकार महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करण्याची घोषणा करू शकते असे वृत्त आहे.

Loading content, please wait...
Central Government
DA
central government news
government employees

Related Stories

No stories found.