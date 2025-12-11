Marriage Scheme : या सरकारी योजनेतून नवविवाहित जोडप्यांना मिळतात तब्बल ₹2.5 लाख! जाणून घ्या पात्रता आणि योजनेची माहिती

Inter-Caste Marriage Scheme: सध्याच्या काळात भारतामध्ये लग्न करणे सोपे नाही. खर्च लाखोंमध्ये जातो आणि अनेकदा कुटुंबांना कर्ज किंवा उधार घ्यावे लागते. पण फार कमी लोकांना माहिती आहे की, आंतरजातीय (इंटर-कास्ट) लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना सरकारकडून थेट ₹2.5 लाखांची मदत देणारी एक योजना आहे..काय आहे ही योजना?या योजनेचे नाव आहे 'डॉ. आंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मॅरेजेस'. ही योजना डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनद्वारे राबवली जाते. जर कोणत्याही जातीतील युवक/युवतीने दलित समुदायातील व्यक्तीसोबत लग्न केले, तर त्या जोडप्याला ₹2.5 लाखांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही योजना 2013 पासून सुरू असून आजही लागू आहे..पात्रता काय आहे?लग्न करणाऱ्या दोघांपैकी एक व्यक्ती दलित समुदायातील असणे आवश्यक.लग्न हिंदू मॅरेज अॅक्ट, 1955 अंतर्गत नोंदलेले असणे आवश्यक.ही मदत फक्त पहिल्या लग्नासाठी दिली जाते.लग्नानंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक.जर याआधी सरकारकडून किंवा इतर योजनेतून आर्थिक मदत घेतली असेल, तर ती रक्कम ₹2.5 लाखांतून वजा केली जाते..पैसे कसे मिळतात?शासनाकडून एकूण ₹2.5 लाख मदत दोन हप्त्यांत मिळते. यात,₹1.5 लाख थेट जोडप्याच्या जॉइंट बँक खात्यात NEFT/RTGS द्वारे जमा केले जातात.उर्वरित ₹1 लाख हे 3 वर्षांसाठी FD (मुदत ठेवी) मध्ये ठेवले जातात.3 वर्षांनंतर, व्याजासह ती रक्कम जोडप्याला दिली जाते..आवश्यक कागदपत्रे विवाह प्रमाणपत्र (Hindu Marriage Act अंतर्गत)दलित जोडीदाराचे जात प्रमाणपत्रपहिल्या लग्नाचे प्रमाणपत्र / स्वतःची प्रतिज्ञापत्र उत्पन्न प्रमाणपत्रजॉइंट बँक अकाऊंटची माहिती.अर्ज कसा करावा?इंटर-कास्ट मॅरेज केलेल्या आणि पात्र असलेल्या जोडप्यांनी खालील 3 प्रकारे अर्ज करू शकतात:आपल्या खासदार किंवा आमदाराच्या शिफारशीसह अर्ज पाठवू शकता.जिल्हा प्रशासन किंवा राज्य सरकारमार्फत अर्ज सादर करू शकता.किंवा थेट डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या वेबसाइटवर (ambedkarfoundation.nic.in) उपलब्ध माहिती घेऊन अर्ज करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.