Passport V2.0: पासपोर्ट सेवेत मोठा बदल! भारत सरकारची मोठी घोषणा, जुन्या पासपोर्टचे काय होणार?

परदेशात प्रवास करण्यासाठी आणि भारतीय ओळख सिद्ध करण्यासाठी पासपोर्ट हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणून काम करतो. भारत सरकारने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (V2.0) सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत देशभरात ई-पासपोर्ट प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. आतापासून भारतातील आणि परदेशातील भारतीय दूतावासांमध्ये नवीन पासपोर्ट आणि नूतनीकरणासाठी फक्त चिप-सक्षम ई-पासपोर्ट जारी केले जातील..यामुळे पासपोर्टची सुरक्षा सुधारेल आणि इमिग्रेशन प्रक्रिया वेगवान होईल. अनेकांना प्रश्न पडेल की त्यांचे जुने पासपोर्ट आता उपयुक्त राहणार नाहीत का. याचे उत्तर असे आहे की ते त्यांचे जुने पासपोर्ट नेहमीप्रमाणे वापरू शकतील. कालबाह्य झाल्यानंतर, त्यांना चिप असलेला पासपोर्ट जारी केला जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीकडे जुना पासपोर्ट असेल तर तो पूर्वीसारखाच वापरु शकतो. पासपोर्टची वैधता कालबाह्यता तारखेपर्यंत वैध राहतील. .Gold Rate Today: काय सांगता! सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या; मुंबई–पुण्यात काय दर? खरेदीला जाण्यापूर्वी नक्की वाचा….जर पासपोर्टची वैधता कालबाह्य झाली असेल तर नवीन चिप-आधारित पासपोर्ट जारी केला जाईल. नवीन अर्जदारांना ई-पासपोर्ट प्रणाली अंतर्गत चिप-आधारित पासपोर्ट मिळतील. नवीन अर्जदारांना कोणतेही नवीन फॉर्म भरण्याची किंवा कोणतेही नवीन पर्याय निवडण्याची आवश्यकता नाही. पासपोर्ट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात आहे. शिवाय नवीन पासपोर्ट धारकांसाठी इमिग्रेशन प्रक्रिया जलद होईल. .Gold-Silver Rate: उत्तराखंडमध्ये सोन्याचे भाव घसरले; कारण काय? इतर राज्यांमध्ये सोनं कसं असेल?.आतापासून भारत सरकारकडून PSP V2.0 आणि ग्लोबल पासपोर्ट सेवा कार्यक्रमांतर्गत जारी केलेले सर्व नवीन आणि नूतनीकरण केलेले पासपोर्ट ई-पासपोर्ट असतील. पासपोर्टसाठी अर्ज करताना अपग्रेड स्वयंचलितपणे लागू होईल. ई-पासपोर्टमध्ये कव्हरमध्ये एक लहान सोन्याची चिप एम्बेड केलेली असते. ज्यामध्ये RFID चिप असते. ही चिप पासपोर्ट धारकाशी संबंधित बायोमेट्रिक आणि वैयक्तिक माहिती संग्रहित करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.