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Gold Price: सोन्यातील गुंतवणुकीसाठी सरकारची नवी योजना; घरात ठेवलेल्या सोन्यावर मिळणार व्याज, काय आहे स्कीम?

Direct Deposit via Certified Jewellers: घरात ठेवलेल्या सोन्याला कामाला लावून त्यावर नियमित उत्पन्न मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सरकार या सुधारित योजनेची रूपरेषा आखत आहे.
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संतोष कानडे
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Gold Monetization Scheme 2026: बचत किंवा गुंतवणुकीसाठी फिक्स डिपॉझिट म्हणजेच एफडीवर लोकांचा भरवसा असतो. मात्र एफडीवर कमी प्रमाणात रिटर्न मिळतात. आता केंद्र सरकार लवकरच एक नवीन योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना सोन्यावर चांगल्या परताव्याची आणि व्याजाची संधी मिळणार आहे.

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