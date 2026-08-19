Gold Price: सोन्यातील गुंतवणुकीसाठी सरकारची नवी योजना; घरात ठेवलेल्या सोन्यावर मिळणार व्याज, काय आहे स्कीम?

Gold Monetization Scheme 2026: बचत किंवा गुंतवणुकीसाठी फिक्स डिपॉझिट म्हणजेच एफडीवर लोकांचा भरवसा असतो. मात्र एफडीवर कमी प्रमाणात रिटर्न मिळतात. आता केंद्र सरकार लवकरच एक नवीन योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना सोन्यावर चांगल्या परताव्याची आणि व्याजाची संधी मिळणार आहे..सामान्यतः बचतीसाठी एफडी, म्युच्युअल फंड किंवा एसआयपी हे लोकप्रिय पर्याय मानले जातात, परंतु घरात ठेवलेल्या सोन्याला कामाला लावून त्यावर नियमित उत्पन्न मिळवून देण्याच्या उद्देशाने सरकार या सुधारित योजनेची रूपरेषा आखत आहे. सरकारच्या या प्रस्तावित योजनेनुसार, नागरिक त्यांच्याकडील सोन्याची नाणी, दागिने किंवा बार थेट जवळच्या प्रमाणित सराफांकडे जमा करू शकतील आणि त्या बदल्यात त्यांना नियमित व्याज दिले जाईल..सध्या सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ज्वेलर्स आणि सराफ व्यावसायिकांशी चर्चा करत असून, लवकरच या योजनेची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत सराफ व्यावसायिकांची भूमिका महत्त्वाची राहणार असल्याने त्यांच्या सहभागावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे..ICC Test Rankings: बुमराह खेळत नसूनही अव्वल, तर ट्रॅव्हिस हेडनं गमावलं पहिल्या क्रमांकाचं सिंहासन! आता कोण झालं 'नंबर वन'?.अर्थव्यवस्थेला होणार फायदाभारतीय घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोने पडून असते. त्यातला काही भाग जरी मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणि बाजारात आला, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होऊ शकतो, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे देशातील सोन्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास आणि परकीय चलनाची बचत होण्यास मदत होईल..Pandharpur Shegaon Railway : पंढरपूर–शेगाव रेल्वे मार्गासाठी प्रयत्नांना बळ; पुण्यात DRM यांच्याशी सविस्तर चर्चा.केंद्राने २०१५ मध्ये 'गोल्ड मॉनेटाझेशन स्कीम' सुरू केली होती. मात्र, त्या वेळी लोकांना सोने जमा करण्यासाठी बँका किंवा विशिष्ट चाचणी केंद्रांवर जावे लागत असल्याने त्याला अल्प प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे मागील गेल्या १० वर्षांत अवघे ३८ ते ३९ टन सोनेच जमा होऊ शकले. आता स्थानिक सराफांना थेट या प्रक्रियेशी जोडून योजनेतील अडचणी दूर केल्या जात असल्याने या नव्या बदलांमुळे योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.