Sakal Money

UPI MDR Fee: 'यूपीआय'वरील शुल्कावरुन होणाऱ्या आरोपांना सरकारचं स्पष्टीकरण; 95 टक्के व्यवहार मोफतच...

consumers stay unaffected: काँग्रेसने असा आरोप केला होता की, भारतात यूपीआय आणि रुपे कार्डमुळे व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार अमेरिकेने केली होती आणि त्याच नाराजीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने हे शुल्क लागू केले आहे.
UPI payments

UPI payments

esakal

संतोष कानडे
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यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याचा निर्णय परदेशी प्रभावातून किंवा दबावातून घेण्यात आल्याचा विरोधकांचा दावा केंद्र सरकारने बुधवारी पूर्णपणे फेटाळून लावला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

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