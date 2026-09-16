UPI MDR Fee: 'यूपीआय'वरील शुल्कावरुन होणाऱ्या आरोपांना सरकारचं स्पष्टीकरण; 95 टक्के व्यवहार मोफतच...

यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याचा निर्णय परदेशी प्रभावातून किंवा दबावातून घेण्यात आल्याचा विरोधकांचा दावा केंद्र सरकारने बुधवारी पूर्णपणे फेटाळून लावला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. .आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, भारताचे यूपीआय धोरणाशी संबंधित सर्व निर्णय हे पूर्णपणे 'स्वतंत्र' घेतले जातात. तसेच, डिजिटल पेमेंट परिसंस्था ही आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी, सर्वसमावेशक आणि परवडणारी बनवणे हेच यामागील उद्दिष्ट असून सामान्य ग्राहकांसाठी यूपीआय पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहील..Saudi Arabia Drone Attack : मुस्लिमांसाठी पवित्र मक्कावर ड्रोन हल्ल्याचा प्रयत्न ; सौदीने हवेतच केले नष्ट, भारताने व्यक्त केली चिंता.काँग्रेसने असा आरोप केला होता की, भारतात यूपीआय आणि रुपे कार्डमुळे व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या अमेरिकन कंपन्यांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार अमेरिकेने केली होती आणि त्याच नाराजीवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने हे शुल्क लागू केले आहे.नव्या नियमानुसार, १५ ऑक्टोबरपासून २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय मर्चंट व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाईल. मात्र, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने स्पष्ट केले आहे की, हे शुल्क केवळ व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाईल आणि त्याचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही..समजा, एखाद्या व्यापाऱ्याला यूपीआयद्वारे दहा हजार रुपयांचे पेमेंट मिळाल्यास त्याला ४० रुपये शुल्क भरावे लागेल. ग्राहकांकडून दरमहा एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम यूपीआयद्वारे स्वीकारणाऱ्या दुकानदारांना किंवा संस्थांनाच 'मर्चंट' श्रेणीत धरण्यात आले आहे. याशिवाय, मोठ्या व्यवहारांवर हे शुल्क प्रति व्यवहार कमाल ३०० रुपयांवर मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.विरोधकांकडून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी होत असताना, केंद्र सरकारने पुन्हा स्पष्ट केले की 'व्यक्ती ते व्यक्ती' होणारे व्यवहार नेहमीच पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. वित्त मंत्रालयाने बँकांना विशेष सूचना दिल्या आहेत की व्यापाऱ्यांनी या शुल्काचा कोणताही अतिरिक्त भार ग्राहकांवर टाकू नये; मित्रांना पैसे पाठवणे असो, दुकानात खरेदी करणे असो वा क्यूआर कोड स्कॅन करणे असो, ग्राहकांसाठी हे सर्व व्यवहार मोफतच राहतील..Nagpur News : सहकाराचा गाडा रुळावरून घसरला! दहा वर्षांत आठ सहकारी पतसंस्था डबघाईस, २२ संस्था अवसायनात; मौद्यात सहकार संकटात.केंद्र सरकारने हेही स्पष्ट केले आहे की, यूपीआयवर लागू केलेला एमडीआर हा कोणताही 'कर' नाही किंवा सरकार अथवा एनपीसीआयद्वारे गोळा केलेले थेट 'शुल्क' नाही. हे एमडीआर शुल्क बँका आणि पेमेंट ॲप्लिकेशन पुरवठादारांसह संपूर्ण डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेतील घटकांमध्ये विभागले जाईल, जेणेकरून यूपीआय परिसंस्थेचे कामकाज आणि विस्तार अखंड सुरू ठेवता येईल. आतापर्यंत ही यंत्रणा चालवण्याचा आणि वाढवण्याचा बहुतांश खर्च सरकार, बँका आणि पेमेंट कंपन्या उचलत होत्या; नव्या शुल्कामुळे हा खर्च भागवण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.