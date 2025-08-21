Sakal Money
GST Slab Proposal: कररचनेत ऐतिहासिक बदल! आता जीएसटीत फक्त दोनच दर, केंद्राचा प्रस्ताव मंजूर
GoM Accepts Centre GST Slab Proposal: जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण करण्याबाबत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या गटाच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत केंद्र सरकारचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
जीएसटी दर सुलभ करण्यासाठी एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी दरांवरील मंत्र्यांच्या गटाने केंद्राच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. या प्रस्तावाअंतर्गत, विद्यमान चार स्लॅब (५%, १२%, १८% आणि २८%) रद्द करण्यात आले आहेत. ते फक्त ५% आणि १८% च्या दोन स्लॅबमध्ये बदलण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.