GST on Insurance Premium: विमा पॉलिसींवर जीएसटी शून्य; लाखो ग्राहकांना दिलासा, पण 'या' पॉलिसीधारकांना फायदा मिळणार नाही कारण...

Life Insurance Premium Exemption: विमा पॉलिसीधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आजपासून १८% जीएसटी लागणार नाही. पण याचा फायदा सर्वच ग्राहकांना होणार नसल्याचे समोर आले आहे.
Vrushal Karmarkar
जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर शून्य करण्याचा जीएसटी कौन्सिलचा निर्णय आज, २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाला आहे. याला "दिवाळी भेट" म्हणत सरकारने जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींसह बहुतेक उत्पादने आणि सेवांवरील जीएसटी दर कमी केले आहेत. पूर्वी विमा पॉलिसींवर १८% जीएसटी लागू होता आणि आजपासून त्या करमुक्त झाल्या आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम लाखो विमा ग्राहकांवर होईल.

