GST on Insurance Premium: विमा पॉलिसींवर जीएसटी शून्य; लाखो ग्राहकांना दिलासा, पण 'या' पॉलिसीधारकांना फायदा मिळणार नाही कारण...

जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील कर शून्य करण्याचा जीएसटी कौन्सिलचा निर्णय आज, २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू झाला आहे. याला "दिवाळी भेट" म्हणत सरकारने जीवन आणि आरोग्य विमा पॉलिसींसह बहुतेक उत्पादने आणि सेवांवरील जीएसटी दर कमी केले आहेत. पूर्वी विमा पॉलिसींवर १८% जीएसटी लागू होता आणि आजपासून त्या करमुक्त झाल्या आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम लाखो विमा ग्राहकांवर होईल. .पण प्रत्येक पॉलिसीधारकाच्या मनात एक प्रश्न आहे, सर्वांना याचा फायदा होईल का? उत्तर नाही आहे. काही पॉलिसींना अजूनही या सूटचा फायदा मिळणार नाही. जर तुमच्याकडे आधीच पॉलिसी असेल, तर ही सवलत फक्त भविष्यातील प्रीमियमवर लागू होईल. याचा अर्थ असा की, तुम्ही २२ सप्टेंबर नंतर तुमचा पुढील प्रीमियम भरला तरच १८% जीएसटी सवलत लागू होईल. जुन्या किंवा पूर्वी भरलेल्या प्रीमियमवर कोणताही फायदा लागू होणार नाही..GST दर कपात लागू; पण डिमार्टमध्ये ८८५७.५२ रुपयांचे बिल; किती दर कमी केले? जाणून घ्या....नाही. जीएसटी हटवल्याने तुमच्या पॉलिसीच्या अटी, शर्ती किंवा फायदे बदलणार नाहीत. फरक एवढाच आहे की तुम्हाला कमी प्रीमियम भरावा लागेल. तुम्ही आधीच जीएसटीसह ३ वर्षांचा प्रीमियम आगाऊ भरला आहे का? मग तुम्हाला तो लाभ मिळेल का? जर तुम्ही २ किंवा ३ वर्षांचा प्रीमियम आगाऊ भरला असेल, तर तुमच्यासाठी काही निराशाजनक बातमी आहे. एसबीआय जनरल इन्शुरन्सच्या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्नांनुसार, आगाऊ प्रीमियमवर भरलेला जीएसटी परत केला जाणार नाही. .याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही आधीच ३ वर्षांचा प्रीमियम भरला असेल आणि त्यावर जीएसटी लावला असेल, तर तुम्हाला परतावा मिळणार नाही. ReNewBuy चे सह-संस्थापक आणि सीईओ बालचंदर शेखर यांनी एका FE अहवालात म्हटले आहे की, GST शून्यावर आणल्याने, सर्व वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील GST सूट कुटुंबांसाठी, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खर्च कमी करेल, ज्यामुळे विमा अधिक परवडणारा आणि सुलभ होईल..GST Helpline Number : जीएसटी कमी झाल्यावरही जुन्याच किंमतीत होतेय वस्तूंची विक्री? मग इथे करा तक्रार....त्याचप्रमाणे, सर्व वैयक्तिक जीवन विमा पॉलिसींवरील GST काढून टाकल्याने - टर्म लाइफ, ULIP किंवा एंडोमेंट पॉलिसींसह - विम्याची उपलब्धता वाढेल, विशेषतः पहिल्यांदाच खरेदी करणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये, आणि देशाला २०४७ पर्यंत सार्वत्रिक विम्याकडे वाटचाल करण्यास मदत होईल. GST सूट निश्चितच एक ऐतिहासिक आणि प्रगतीशील पाऊल आहे. यामुळे भविष्यात सामान्य माणसासाठी विमा अधिक परवडणारा आणि सुलभ होईल. पण लक्षात ठेवा, जुन्या प्रीमियम किंवा आगाऊ पेमेंटवर परतफेड होणार नाही. याचा अर्थ असा की, खरा दिलासा येणाऱ्या प्रीमियमपासून सुरू होईल.