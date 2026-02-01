Tobacco Tax Explained : सिगारेटचा झुरका होणार महाग! आजपासून मोदी सरकारकडून नवी कर प्रणाली लागू; किती द्यावा लागणार टॅक्स?

Gutkha, cigarettes and pan masala prices to rise from February 1 : सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांचं सेवन करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कारण त्यांना आजापासून म्हणजेच १ फेब्रुवारीपासून अतिरिक्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. सरकारने या उत्पादनांसाठी नवीन कररचना लागू केली असून तंबाखूजन्य उत्पादनांवर आता अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याचबरोबर पान मसाल्यावर हेल्थ आणि नॅशनल सिक्युरिटी सेस लागू करण्यात आला आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, ‘sin goods’वर कराचा भार कायम ठेवणे हा या मागचा उद्देश आहे. या उत्पादनांवर आतापर्यंत २८ टक्के जीएसटी आणि कॉम्पेन्सेशन सेस आकारण्यात येत होता. मात्र, आता नव्या पद्धतीनं कर आकारला जाणार आहे. तंबाखूजन्य काही उत्पादनांसाठी नवीन MRP आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या उत्पादनांवर आता जवळपास ४० टक्क्यांपर्यंत कर वाढण्याची शक्यता आहे..नव्या नियमांनुसार, या उत्पादनांवरचा जीएसटी कारखान्यातील किंमतीवर नव्हे, तर थेट पॅकेटवर छापलेल्या किरकोळ किमतीवर म्हणजेच MRP आधारित असणार आहे. या बदलामुळे करचुकवेगिरी रोखण्यास मदत होईल. तसेच सरकारी महसूल वाढेल, अशी अपेक्षा सरकारला आहे. याशिवाय पान मसाला उत्पादकांना आजापासून नवीन नोंदणी करणं आवश्यक करण्यात आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या ठिकाणी पान मसाल्याचं उत्पादन होतं, तिथेसीसीटीव्ही लावणं बंधनकारण करण्यात आलं आहे. इतकच नाही, त या कॅमेऱ्यांचे फुटेज किमान दोन वर्षे जतन करावे लागतील, असं नव्या नियमांत नमूद करण्यात आलं आहे. महत्त्वाचे महणजे कारखान्यातील मशीनची संख्या आणि उत्पादन क्षमता याची माहितीसुद्धा आता उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावी लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णायानंतर सिगारेट महागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.