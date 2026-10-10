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HDFC Bank CEO Salary: नव्या CEO ना मिळणार इतका पगार की RBI गव्हर्नरचं वेतनही वाटेल कमी! किती आहे संपूर्ण पॅकेज?

HDFC Bank MD CEO remuneration: एचडीएफसी बँकेच्या नव्या CEO च्या वेतनाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यांच्या पॅकेजमध्ये नेमक्या कोणत्या सुविधा आहेत आणि इतर बँकांच्या प्रमुखांच्या तुलनेत त्यांना किती मोबदला मिळणार, जाणून घ्या.
HDFC Bank CEO Pay Package:

HDFC Bank CEO Salary: How Much Will Anup Bagchi Earn? His Pay Package May Surprise You!

eSakal

Vinod Dengale
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Anup Bagchi Salary: देशातील मोठ्या खासगी क्षेत्रातील बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची (MD & CEO) जबाबदारी 27 ऑक्टोबरपासून अनूप बागची सांभाळणार आहेत. मात्र, त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाची.

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