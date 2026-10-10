HDFC Bank CEO Salary: नव्या CEO ना मिळणार इतका पगार की RBI गव्हर्नरचं वेतनही वाटेल कमी! किती आहे संपूर्ण पॅकेज?

Anup Bagchi Salary: देशातील मोठ्या खासगी क्षेत्रातील बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची (MD & CEO) जबाबदारी 27 ऑक्टोबरपासून अनूप बागची सांभाळणार आहेत. मात्र, त्यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाची..बँकेने अनूप बागची यांच्यासाठी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये वार्षिक 35.9 कोटी रुपयांच्या मोबदल्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ते देशातील सर्वाधिक वेतन घेणाऱ्या बँकप्रमुखांपैकी एक ठरू शकतात. बागची हे सध्याचे एमडी आणि सीईओ शशिधर जगदीशन यांची जागा घेतील. त्यांचा प्रस्तावित कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल..Property Rights: कन्यादान केलं म्हणून मुलीचा मालमत्तेवरील हक्क संपतो? वडिलांच्या संपत्तीत मुलीचा हक्क काय?.वर्षाला 35.9 कोटी कसे मिळणार?एचडीएफसी बँकेच्या पोस्टल बॅलेट नोटिशीनुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी अनूप बागची यांच्या वार्षिक मोबदल्याचा प्रस्ताव 35.9 कोटी रुपये आहे. यामध्ये 8.97 कोटी रुपयांचे निश्चित वेतन आणि 26.92 कोटी रुपयांच्या कामगिरीवर आधारित मोबदल्याचा समावेश आहे.या पॅकेजमधील सुमारे 75 टक्के हिस्सा कामगिरीशी संबंधित आहे. म्हणजेच, संपूर्ण रक्कम निश्चित पगार म्हणून त्यांच्या खात्यात जमा होणार नाही. प्रत्यक्ष मिळणारा मोबदला त्यांच्या कामगिरीवर आणि संबंधित मंजुरींवर अवलंबून असेल..निश्चित पगारात काय?बागची यांच्या निश्चित मोबदल्यामध्ये सुमारे 3.32 कोटी रुपयांचे मूळ वेतन आहे. याशिवाय भत्ते, निवृत्तिवेतनाशी संबंधित लाभ आणि इतर सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. बँकेने त्यांच्यासाठी प्रत्येकी कमाल 1.4 कोटी रुपये किमतीच्या दोन गाड्यांची सुविधाही प्रस्तावित केली आहे. तसेच दरमहा 700 लिटर इंधन आणि गाड्यांच्या देखभालीचा खर्च देण्याची तरतूद आहे..कामगिरीनुसार मिळणार वेतनअनूप बागची यांच्या प्रस्तावित पॅकेजमध्ये कामगिरीवर आधारित मोबदल्याचा मोठा वाटा आहे. यामध्ये 8.88 कोटी रुपये शेअरशी संबंधित साधनांच्या स्वरूपात, तर 18.04 कोटी रुपये रोख स्वरूपातील मोबदला प्रस्तावित आहे.रोख प्रोत्साहनाच्या रकमेपैकी 4.44 कोटी रुपये सुरुवातीला दिले जातील. उर्वरित रक्कम पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मिळेल. याशिवाय, बागची यांना एकदाच मिळणारा सुमारे 7.35 कोटी रुपयांचा जॉइनिंग अवॉर्ड प्रस्तावित आहे. हा लाभ शेअरशी संबंधित साधनांच्या स्वरूपात असून, त्याचे व्हेस्टिंग चार वर्षांत होणार आहे..इतर बँकांच्या तुलनेत किती जास्त?बागची यांना मिळणारे प्रस्तावित वेतन इतर बँकांशी तुलना करल्यास मोठा फरक दिसतो. देशाची मध्यवर्ती बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) गव्हर्नर यांना दरमहा 2.5 लाख रुपये मूळ वेतन मिळते. याशिवाय ग्रेड अलाउन्स, शैक्षणिक भत्ता आणि इतर सुविधांचाही समावेश होतो. मात्र, बागची यांच्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या वार्षिक मोबदल्याच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच कमी आहे. तसेच इतर बँकांच्या तुलनेत मिळालेला मोबदला पुढीलप्रमाणे -शशिधर जगदीशन (HDFC): 28.65 कोटी रुपयेकैजाद भरुचा (डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर, HDFC): 26.32 कोटी रुपयेअशोक वासवानी (कोटक महिंद्रा बँक): 17.2 कोटी रुपयेसंदीप बक्षी (ICICI): सुमारे 10.6 कोटी रुपयेएचडीएफसी बँकेतील बागची यांचे प्रस्तावित पॅकेज या अधिकाऱ्यांच्या नोंदवलेल्या मोबदल्यापेक्षा जास्त आहे. मात्र, अंतिम रक्कम संबंधित मंजुरी आणि कामगिरीनुसार ठरेल. त्यामुळे 35.9 कोटी रुपये हा प्रस्तावित वार्षिक मोबदला आहे; तो अंतिम किंवा हमी दिलेला पगार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.