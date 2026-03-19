HDFC Bank Chairman: कोण आहेत अतनू चक्रवर्ती? गुजरातचे माजी IAS ते HDFC बँकेचे चेअरमन आणि आता अचानक राजीनामा

HDFC Bank Share Price: HDFC बँकेतील काही कार्यपद्धतींबाबत "नैतिक" मतभेद असल्याचे कारण देत, बँकेचे चेअरमन अतनु चक्रवर्ती यांनी चेअरमन आणि स्वतंत्र संचालक पदाचा काल राजीनामा दिला. कालच्या या घटनेनंतर आज सकाळीच शेअर बाजारात HDFC बँकेचे शेअर्स तब्बल 9% पर्यंत कोसळले. रिपोर्ट्सनुसार, बँकेच्या चेअरमनच पॅकेज कोट्यवधींचे असतानाही अतनु चक्रवर्ती यांचा राजीनामा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. .नैतिक कारणामुळे राजीनामा चक्रवर्ती यांनी बँकेला लिहिलेल्या आपल्या राजीनामा पत्रात म्हटले की, "गेल्या दोन वर्षांत बँकेत घडलेल्या काही घटना आणि कार्यपद्धती, ज्या मी प्रत्यक्ष पाहिल्या आहेत, त्या माझ्या वैयक्तिक मूल्यांशी आणि नैतिक तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत. वरती नमूद केलेल्या कारणांशिवाय माझ्या राजीनाम्यामागे अन्य कोणतेही कारण नाही". बँकेनेही , त्यांच्या पत्रात नमूद केलेल्या कारणांशिवाय राजीनाम्यामागे अन्य कोणतीही कारणे नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. .अतनु चक्रवर्ती कोण आहेत? अतनु चक्रवर्ती हे 1985 बॅचच्या गुजरात केडरमधील भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (IAS) निवृत्त झालेले अधिकारी आहेत. त्यांनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कुरुक्षेत्र येथून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली आहे, तसेच युनायटेड किंगडममधील 'युनिव्हर्सिटी ऑफ हल' मधून त्यांनी MBA चे शिक्षण घेतले आहे..बजेट तयार करण्यात मोठी भूमिका 2019 ते 2020 या कालावधीत त्यांनी अर्थ मंत्रालयातील 'आर्थिक व्यवहार विभागा'चे सचिव म्हणून काम पाहिले; या काळात आर्थिक धोरणे आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प निश्चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. सरकारी सेवेतील आपल्या कारकिर्दीत, चक्रवर्ती यांनी अर्थ, पेट्रोलियम, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये काम केले.याव्यतिरिक्त, त्यांनी विविध सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्येही मोठी पदे भूषवली. यामध्ये 'गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि 'गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्स'चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केले आहे..मे 2021 मध्ये, RBI ने चक्रवर्ती यांची HDFC बँकेचे पार्ट टाइम चेअरमन म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्या कार्यकाळात, बँकेने'HDFC लिमिटेड'चे बँकेत विलीनीकरण केले. या धोरणात्मक निर्णयामुळे HDFC बँक ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक बनली आहे. जरी या विलीनीकरणाचे पूर्ण लाभ अद्याप प्रत्यक्ष हाती यायचे बाकी असले, तरीही हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे, असे ते म्हणाले..केकी मिस्त्री नवीन चेअरमन चक्रवर्ती किंवा बँकेनेही, त्यांच्या राजीनामा पत्रात ज्या "नैतिक" मतभेदांचा उल्लेख करण्यात आला होता, त्याबाबत अधिक स्पष्टीकरण दिले नाही. चक्रवर्ती यांच्या राजीनाम्यानंतर आता RBI ची मंजुरी घेऊन, बँकेने 19 मार्चपासून पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी केकी मिस्त्री यांची बँकेचे 'अंतरिम चेअरमन' म्हणून नियुक्ती केली आहे.