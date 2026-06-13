HDFC नंतर आता 'या' बँकांनीही वाढवले व्याजदर! कर्जदारांच्या EMI मध्ये वाढ निश्चित; लोन घेणाऱ्यांना मोठा झटका

देशातील सर्वात मोठी खाजगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेने अलीकडेच आपला मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट ५-१० बेसिस पॉइंट्सने वाढवला आहे. परिणामी, एक वर्षाचा MCLR ८.३५% वरून ८.४०% पर्यंत वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, दोन वर्षांच्या कर्जांसाठी कमाल वाढ १० बेसिस पॉइंट्सची असून, तो आता ८.५५% झाला आहे. .भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच रेपो दर ५.२५% वर स्थिर ठेवला असूनही बँकांनी त्यांच्या निधी खर्चावरील दबावामुळे आपला एमसीएलआर वाढवला आहे. याचा थेट परिणाम घर, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यांवर (EMIs) होईल. बँक ऑफ बडोदा या सरकारी मालकीच्या बँकेने आपल्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा केली असून नवीन दर स्लॅब लागू केले आहेत. याअंतर्गत, पाच वेगवेगळ्या कालावधीच्या कर्जांवरील व्याजात ०.०५% वाढ करण्यात आली आहे. तिचा १-वर्षाचा एमसीएलआर (MCLR) ८.७०% वरून ८.७५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. .Elon Musk: भारताच्या GDPच्या 25% इतकी संपत्ती एकट्या मस्क यांच्याकडे! अंबानी आणि अदानींपेक्षा किती पट श्रीमंत? आकडे पाहून बसेल धक्का.६ महिन्यांचा एमसीएलआर ८.४५% वरून ८.५०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ३-महिन्यांचा एमसीएलआर पूर्वीच्या ८.१५% वरून ८.२०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, १-महिन्याचा आणि १-दिवसाचा एमसीएलआर अनुक्रमे ७.९५% आणि ७.८५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. कॅनरा बँकेने अलीकडेच आपल्या आर्थिक आढाव्यानंतर व्याजदरात वाढ केली आहे. तिचा एक-दिवसीय एमसीएलआर ७.९०% वरून ७.९५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. .तिचा एक-महिन्याचा एमसीएलआर ७.९५% वरून ८.००% पर्यंत, आणि तिचा तीन-महिन्यांचा एमसीएलआर (MCLR) ८.२०% वरून ८.२५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तिचा सहा-महिन्यांचा दर ८.५५% वरून ८.६०% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. इंडियन बँकेने आपला १-वर्षाचा एमसीएलआर दर १० बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ८.५५% केला आहे, जो पूर्वी ८.७५% होता..E-commerce Impact on Farmers: शेतातून थेट ग्राहकांपर्यंत माल! 4 तासांत पेमेंट; ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स नेटवर्क शेतकऱ्यांसाठी ठरतंय गेमचेंजर.बँक ऑफ इंडियाने आपला १ वर्षाचा एमसीएलआर (MCLR) देखील ८.७५% पर्यंत वाढवला आहे. जर तुमचे सध्याचे गृह किंवा वाहन कर्ज MCLR-आधारित फ्लोटिंग रेटवर असेल, तर लोन रिसेट तारखेला तुमचा मासिक EMI वाढेल किंवा तुमच्या कर्जाची मुदत वाढवली जाईल. बँकांच्या या निर्णयामुळे आता नवीन ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा जास्त व्याजदराने वैयक्तिक कर्ज किंवा गृह कर्ज दिले जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.