New Bank Rule: खातेधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ ऑक्टोबरपासून 'या' बँकेचे नियम बदलणार, पण कोणते?

एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. बँक त्यांच्या विशेष इम्पेरिया सेवेचे नियम बदलणार आहे. ही सेवा बँकेच्या निवडक ग्राहकांसाठी आहे. ज्यामध्ये अनेक विशेष सुविधा उपलब्ध आहेत. नवीन नियम १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू होतील. बँकेने त्यांच्या ग्राहकांना याबद्दल माहिती दिली आहे. या बदलाचा सर्वात मोठा भाग म्हणजे टोटल रिलेशनशिप व्हॅल्यू (TRV) चा नवीन नियम, ज्या अंतर्गत ग्राहक आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या खात्यात एकूण 1 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम असणे आवश्यक आहे..हा नियम ३० जून २०२५ पूर्वी इम्पेरिया प्रोग्राममध्ये सामील झालेल्या ग्राहकांना लागू होईल. त्यांच्यासाठी, १ ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू होतील. परंतु ज्या ग्राहकांनी १ जुलै नंतर इम्पेरिया प्रोग्राममध्ये सामील झाले आहे किंवा ज्यांचा दर्जा अपग्रेड किंवा डाउनग्रेड झाला आहे त्यांच्यासाठी हे नियम आधीच लागू आहेत. TRV म्हणजे ग्राहक आणि त्याच्या कुटुंबाच्या सर्व खात्यांचे, ठेवींचे, गुंतवणुकीचे आणि काही कर्जांचे एकूण मूल्य. यामध्ये बचत खाते, चालू खाते आणिमुदत ठेवयामध्ये बँकेमार्फत केलेल्या म्युच्युअल फंड आणि इतर गुंतवणुकीची रक्कम समाविष्ट आहे. याशिवाय, किरकोळ कर्जाच्या २० टक्के, डिमॅट होल्डिंगच्या मूल्याच्या २० टक्के आणि बँकेमार्फत खरेदी केलेल्या विमा पॉलिसींचा प्रीमियम देखील जोडला जातो. जुने नियम देखील लागू राहतील. जर एखाद्या ग्राहकाने चालू खात्यात दर तिमाहीत सरासरी १५ लाख रुपये शिल्लक ठेवले असेल, किंवा बचत खात्यात सरासरी १० लाख रुपये मासिक शिल्लक ठेवली असेल, किंवा बचत, चालू आणि मुदत ठेव खात्यांमध्ये एकत्रितपणे सरासरी ३० लाख रुपये मासिक शिल्लक ठेवली असेल. तर ग्राहकाला हा लाभ मिळू शकतो..सरासरी मासिक शिल्लकजर एखाद्याचा मासिक पगार ३ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल तर तो इम्पेरिया प्रोग्रामचा भाग बनू शकतो. याशिवाय, जर एखाद्याचा मासिक पगार ३ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल आणि तो एचडीएफसी बँकेच्या कॉर्पोरेट पगार खात्याअंतर्गत येतो. तर तो देखील या प्रोग्राममध्ये सामील होऊ शकतो..इम्पेरिया प्रोग्राम ग्राहकांना नियमित खातेधारकांना पैसे द्यावे लागणाऱ्या अनेक मोफत सेवा मिळतात. यामध्ये शाखांमध्ये निधी हस्तांतरण, चेकवरील स्टॉप पेमेंट, चेक कलेक्शन, डुप्लिकेट अकाउंट स्टेटमेंट, मॅन्डेट नोंदणी, जुने रेकॉर्ड पुनर्प्राप्त करणे, व्याज आणि शिल्लक प्रमाणपत्रे आणि पत्ता किंवा स्वाक्षरी पडताळणी यांचा समावेश आहे. इम्पेरिया ग्राहकांसाठी या सुविधा मोफत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा बँकिंग अनुभव सोपा आणि अद्वितीय बनतो.