Bank UPI Service: खातेधारकांनो लक्ष द्या! डिसेंबर महिन्यात UPI सेवा पूर्णपणे बंद राहणार; कोणत्या बँकेची अन् कधी? वाचा...

एचडीएफसी बँकेने डिसेंबर २०२५ मध्ये दोन सिस्टम मेंटेनन्स सेशन आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. ज्या दरम्यान यूपीआय सेवा पूर्णपणे बंद केल्या जातील. बँकेच्या मते, सिस्टम अपग्रेड करण्यासाठी आणि सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे तांत्रिक काम आवश्यक आहे. हे दोन मेंटेनन्स स्लॉट १३ डिसेंबर आणि २१ डिसेंबर रोजी पहाटे २:३० ते सकाळी ६:३० या वेळेत नियोजित आहेत. प्रत्येक स्लॉट चार तासांचा असेल..बँकेने सांगितले की, या कालावधीत, ग्राहक त्यांच्या HDFC बँक खात्यांमधून कोणतेही UPI व्यवहार करू शकणार नाहीत. यामध्ये बचत आणि चालू खात्यांमधून UPI पेमेंट, HDFC बँक रुपे क्रेडिट कार्डवरून UPI पेमेंट, मोबाइलबँकिंग अॅप्सद्वारे ट्रान्सफर आणि थर्ड-पार्टी अॅप्स (जसे की फोनपे, गुगल पे, पेटीएम) द्वारे केलेले पेमेंट समाविष्ट आहेत. ज्या व्यापाऱ्यांचे UPI सेटलमेंट त्यांच्या HDFC बँक खात्यांशी जोडलेले आहेत त्यांना देखील तात्पुरते व्यत्यय येईल..बँकेने ग्राहकांना या वेळेत पेमेंट आणि ट्रान्सफरसाठी त्यांचे PayZapp वॉलेट वापरण्याचा सल्ला दिला आहे, जे देखभाल कालावधीत सामान्यपणे कार्यरत राहील. बँकेने आश्वासन दिले की PayZapp मध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. PayZapp वॉलेट वापरण्यास सुरुवात करण्यासाठी, ग्राहक Google Play Store किंवा Apple App Store वरून अॅप डाउनलोड करू शकतात. मोबाइल नंबर वापरून नोंदणी करणे आणि OTP द्वारे पडताळणी करणे आवश्यक आहे. .त्यानंतर दोन प्रकारचे KYC आवश्यक आहे. बँक-आधारित पूर्ण KYC किंवा मूलभूत पॅन-आधारित KYC. विद्यमान HDFC बँकेच्या ग्राहकांसाठी पूर्ण KYC सोपे आहे. तर HDFC नसलेले ग्राहक पॅन वापरून मूलभूत KYC पूर्ण करू शकतात. PayZapp वरील व्यवहार मर्यादा KYC च्या प्रकारानुसार बदलतात. PAN-आधारित KYC साठी मासिक आणि वार्षिक मर्यादा ₹१०,००० ते ₹१,२०,००० पर्यंत असते, तर बँक-आधारित KYC मर्यादा लक्षणीयरीत्या वाढून वार्षिक ₹१० लाखांपर्यंत पोहोचते..ग्राहक त्यांच्या वॉलेटमध्ये कस्टम खर्च मर्यादा देखील सेट करू शकतात. याव्यतिरिक्त, PayZapp वर मिळवलेले कॅशपॉइंट्स थेट तुमच्या वॉलेटमध्ये रिडीम केले जाऊ शकतात. अॅपच्या होमपेज किंवा मेनू बारवरील कॅशपॉइंट्स आणि ऑफर्स विभागात जाऊन ते तुमच्या वॉलेटमध्ये ट्रान्सफर केले जाऊ शकतात. एचडीएफसी बँक ग्राहकांना कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी या नियुक्त केलेल्या वेळेपूर्वी त्यांची पेमेंट-संबंधित कामे पूर्ण करण्याचा सल्ला देते.