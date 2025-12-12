Sakal Money

Bank UPI Service: खातेधारकांनो लक्ष द्या! डिसेंबर महिन्यात UPI सेवा पूर्णपणे बंद राहणार; कोणत्या बँकेची अन् कधी? वाचा...

HDFC Bank UPI Service News: जर तुम्ही एचडीएफसी बँकेचे ग्राहक असाल आणि तुमचे सर्व दैनंदिन पेमेंट यूपीआय द्वारे करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे.
HDFC Bank UPI Service

HDFC Bank UPI Service

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

एचडीएफसी बँकेने डिसेंबर २०२५ मध्ये दोन सिस्टम मेंटेनन्स सेशन आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. ज्या दरम्यान यूपीआय सेवा पूर्णपणे बंद केल्या जातील. बँकेच्या मते, सिस्टम अपग्रेड करण्यासाठी आणि सेवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे तांत्रिक काम आवश्यक आहे. हे दोन मेंटेनन्स स्लॉट १३ डिसेंबर आणि २१ डिसेंबर रोजी पहाटे २:३० ते सकाळी ६:३० या वेळेत नियोजित आहेत. प्रत्येक स्लॉट चार तासांचा असेल.

Loading content, please wait...
Bank
System
HDFC bank
Maintenance
UPI
UPI payment changes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com