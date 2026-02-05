Premium|Investment Psychology : आर्थिक गुंतवणुकीतील 'मला आधीच माहीत होतं' भ्रमाचा फटका; मानसिक सापळ्याचे परिणाम

अभिजीत कोळपकर- abhijeetjk.ca@gmail.comअनेकदा एखादी घटना घडली, की बरेच लोक हे असं होणार हे मला आधीच माहीत होतं, मला हेच वाटलं होतं.’ असे म्हणतात. नंतर बोलणं खूप सोपं असतं; मात्र माहिती असूनही आपण आधीच योग्य कृती का केली नाही, याचे काहीही उत्तर त्यांच्याकडे नसते. आर्थिक गुंतवणुकीबाबत असा मला आधीच माहीत होतं, हा पूर्वग्रह (Hindsight Bias) मोठे आर्थिक नुकसान करतो. अशा पूर्वग्रहांपासून दूर राहण्यासाठी मार्गदर्शन करणारा हा लेख...विप्रोचा स्टॉक पडणार हे तर मी सांगितलं होतं ना!’ ‘कोविडनंतर मार्केट प्रचंड वाढणार हे मला आधीच ठाऊक होतं!’ ‘सोनं लाखावर जाणार हे तर ठरलेलंच होतं!’ ‘पेटीएमचा आयपीओ घेऊ नये, मला आधीपासून शंका होती...’.तुम्ही कधी स्वतःला किंवा इतरांना हे वाक्य उच्चारताना ऐकलं आहे का? गोष्टी घडून गेल्यावर आपल्याला आधीच माहिती होते असे अनेकदा वाटत असतं. नंतर बोलणं खूप सोपं असतं; पण खरा प्रश्न हा आहे की तुम्ही इतकेच ठाम होता, तर भाव कमी असताना सोने खरेदी केले का किंवा कोविड काळात शेअर खरेदी केलेत का? बहुतेकांचे उत्तर ‘नाही!’ असे असते. हा ‘नंतरचा शहाणा’ असण्याचा भ्रम म्हणजे एक महागडा मानसिक सापळा आहे. ‘मला आधीच माहीत होतं!’ हा पूर्वग्रह (Hindsight Bias) मोठे आर्थिक नुकसान करतो.‘नोबेल’विजेते डॅनिअल काहनेमन म्हणतात, ‘आपला आत्मविश्वास हा पुराव्याच्या गुणवत्तेवर नव्हे, तर मेंदूने तयार केलेल्या कथेच्या सुसंगततेवर अवलंबून असतो.’ मेंदू एक परफेक्ट, सुंदर, नीट बसणारी कथा रचतो. आपण त्या कथेच्या प्रेमात पडतो. कथा पूर्णपणे खोटी असली, तरी ती खरीच आहे असं मानतो! एखादा गुप्तहेर नायक असलेला सिनेमा पहिल्यांदा पाहताना तुम्ही भान हरपून जाता. बहुतेकवेळा शेवटपर्यंत खलनायक कोण हे कळत नाही; पण सिनेमा संपल्यावर तुम्ही सहज म्हणता, ‘अरे, हे तर सुरुवातीपासूनच माझ्या लक्षात येत होतं!’ शेअर बाजार, क्रिप्टो करन्सी, म्युच्युअल फंड, रिअल इस्टेट हे सर्व काही असंच चालतं. घटना घडण्यापूर्वी अनिश्चितता असते. घटना घडल्यावर मेंदू सर्व ‘प्रेडिक्टेबल’ बनवतो..आता दोन मिनिटांत आपण एक स्वतःची छोटी परीक्षा घेऊ या (तुम्ही खरंच मी सांगतो ते करा!)१. गेल्या पाच वर्षांतील एखादा मोठा आर्थिक निर्णय आठवा- कर्ज घेणे, शेअर खरेदी, घर खरेदी, गाडी खरेदी, विमा पॉलिसी घेणे हे काहीही चालेल.२. त्यावेळी हा निर्णय यशस्वी होईल, याची तुम्हाला किती टक्के खात्री होती हे एक टक्का, १०० टक्केवारीमध्ये लिहा. निर्णय घेतानाची टक्केवारी हवी. भूतकाळात जा. आठवा आणि लिहा.३. आज तुम्हाला प्रत्यक्षात तुमच्या तेव्हा घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम माहिती आहे. आज तो निर्णय किती टक्के बरोबर ठरला हे लिहा.तब्बल ९५ टक्के लोकांची आजची टक्केवारी आधीपेक्षा खूप जास्त किंवा खूप कमी असते. हाच तो ‘मला आधीच माहीत होतं!’ हा भ्रम आहे. नोटाबंदी २०१६ मध्ये जाहीर झाल्यावर लाखो लोक म्हणाले, ‘मला वाटतच होतं हे होणार!’ पण जाहीर होण्यापूर्वी कुणालाच कल्पना नव्हती. २०२० मध्ये कोविड महासाथीमुळे शेअर बाजार कोसळला. मार्चमध्ये पॅनिक सेलिंग, तर २०२१ मध्ये शेअर बाजार चांगला वाढला. अनेक जण म्हणाले, ‘अरे, हे तर होणारच होतं!’ आपल्या वागण्यात हा दुटप्पीपणा अनेकदा दिसतो..Premium|Generational Bonding: ज्येष्ठ आणि युवा पिढीतील संवादाचा सेतू: 'अनुभव भारत' उपक्रमाची प्रेरणा.भ्रम आर्थिक नुकसान कसे करतो?१. भूतकाळातील अनिश्चितता पूर्णपणे पुसली जाते.२. चुकांचे खरं कारण कधीच दिसत नाही (दोष नेहमी ‘बाहेरचे’ असतात- सरकार, एफआयआय, जागतिक युद्ध आदी)३. खोटा आत्मविश्वास वाढतो. पुढच्या वेळी आणखी मोठी चूक होते.४. सतत शिकण्याची सवय मंदावते, जो शिकत नाही तो आपोआप मागे पडतो.५. चक्रवाढ दराने चुका वाढत जातात. चुका वेळीच ओळखल्या नाहीत, तर त्या मोठे नुकसान करतात.६. विचापूर्वक, शिस्तबद्ध निर्णय न घेता दर सहा महिन्यांनी नव्या योजना, नवे गुरू शोधले जातात आणि नवे गुंतवणूक केली जाते.पूर्वग्रहापासून मुक्त होण्याचे सात उपाय१. ‘मी सांगितलं होतं’ हे वाक्य उच्चारणे थांबवा. कोणी तसं म्हणालं, की ताबडतोब प्रश्न विचारा, ‘मग तेव्हा तू किती पैसे लावलेस त्यावर?’२. मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी फक्त पाच मिनिटं थांबा आणि एक ‘पूर्व-आढावा’ घ्या. कागदावर स्वतःला विचारा, ‘जर हा निर्णय चुकला, तर त्याची मुख्य कारणं कोणती असतील?’ हा प्रश्न तुमचा विचार तपासतो. निर्णयामागील धोके, कमकुवत जागा आणि शक्य चुका स्पष्टपणे दिसू लागतात.३. तुमच्या मासिक ‘बजेट रिव्ह्यू’ला हे एक वाक्य मोठ्याने म्हणा, ‘भविष्य कुणालाच ठाऊक नसतं. फक्त चांगली निर्णय प्रक्रिया आणि शिस्त यशाची शक्यता वाढवितात.’४. निकाल नव्हे, प्रक्रिया तपासा. नेहमी स्वतःला विचारा, ‘माझे आर्थिक निर्णय नियमांवर आधारित भूतकाळाशी होते का?’ योग्य प्रक्रियेद्वारे घेतलेले निर्णयसुद्धा चुकू शकतात; पण प्रक्रिया मोठे नुकसान वाचवत असते.’५. निर्णयासाठी डायरी वापरा. प्रत्येक गुंतवणुकीपूर्वी फक्त या चार प्रश्नांची उत्तरे लिहा.मी हे का करतोय? किमान तीन कारणे लिहा.अपेक्षित परतावा किती आणि कालावधी काय?गुंतवणुकीतून बाहेर कधी पडायचे? हे आधी ठरवा.निर्णय पूर्ण फसला, तर तीन संभाव्य कारणे काय असू शकतील?लक्षात ठेवा, गोष्टी मनाला छान वाटतात; पण नोंदी वास्तव स्थिती दाखवतात.६. दर तीन ते सहा महिन्यांनी ‘पुनरावलोकन’ करा. जुन्या नोट वाचा आणि मनापासून स्वतःला विचारा, ‘हे मी खरंच तेव्हा लिहिलं होतं त्यापेक्षा आताच्या परिस्थितीत किती बदल आहे?’७. जबाबदारीची भावना मजबूत ठेवण्यासाठी ‘अकाउंटॅबिलिटी पार्टनर’ किंवा मार्गदर्शकाची मदत घ्या. ही अशी व्यक्ती असावी, जी तुम्हाला गोष्टींमध्ये रमू देणार नाही, तर नेहमी ‘नोंद दाखवा’ असं स्पष्ट सांगेल. असा साथीदार तुमच्या कृतींवर लक्ष ठेवतो, निर्णयांचे परिणाम तपासतो आणि जबाबदारीची सवय सातत्याने कायम ठेवतो.विचारपूर्वक निर्णय घ्यायची सवय स्वतःला लागल्यावर तुम्ही निर्णय ‘अंदाजावर’ न घेता ‘शिस्तबद्ध प्रक्रियेवर’ घेण्याची सवय स्वतःला लावता.अल्पज्ञानं महास्थानं, संपूर्णं ज्ञानदुर्लभम्।आत्मविश्वासो हि मूर्खाणां विनाशाय भवति॥- सुभाषितअर्थ : थोडं ज्ञान मिळालं, की माणूस लगेच ‘मी सगळं जाणतो’ असं समजतो. पूर्ण ज्ञान मिळणं अत्यंत कठीण असतं. या अपूर्ण ज्ञानामुळे निर्माण होणारा खोटा आत्मविश्वास बऱ्याचदा विनाशाचं कारण बनतो.लक्षात ठेवा, ‘मला आधीच माहीत होतं!’ हे वाक्य तुमच्या अहंकाराला खूप गोड वाटतं; पण तुमच्या ‘बँक बॅलन्स’ला ते हानिकारक आहे. जो गुंतवणूकदार हा भ्रम ओळखतो, तोच खरा प्रगती करतो. आजपासून फक्त एक सवय बदला, प्रत्येक आर्थिक निर्णय आधी लिहा. तुमचा फोन किंवा डायरी उघडा आणि मोठ्या अक्षरांत लिहा, ‘पुढचा कोणताही मोठा आर्थिक निर्णय मी लिहीन आणि मगच निर्णय घेईन.’ हे एक वाक्य लिहिलंत, की तुम्ही या भ्रमाच्या जाळ्यातून कायमचा बाहेर पडाल. या कामासाठी तुम्हाला खूप शुभेच्छा!.पूर्वग्रह आणि मानसिक सापळा१. अतिआत्मविश्वासाचा भ्रम ः(Overconfidence Bias) : सतत स्वतःलाच योग्य ठरवण्याच्या प्रयत्नातून ‘माझे निर्णय कधीच चुकत नाहीत’ असा मानसिक भ्रम तयार होतो. हा आत्मविश्वास अनुभवावर आधारित नसून, चुकीकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सवयीवर आधारित असतो. परिणामी, भविष्यातही तोच पॅटर्न पुनःपुन्हा वापरला जातो.२. स्वतःच्या मताला दुजोरा देणारी मानसिकता ः (Confirmation Bias) : निर्णय चुकल्यानंतर मन फक्त अशाच आठवणी आणि उदाहरणे लक्षात ठेवते, जी आपल्या आजच्या भूमिकेला पाठिंबा देतात. दुसऱ्या बाजूची तथ्ये, अनुभव दुर्लक्षित होतात. त्यामुळे ‘मी तेव्हा बरोबरच होतो’ ही भावना वास्तव वेगळे असले तरी अधिक घट्ट होते.३. तोटा टाळण्याची प्रवृत्ती (Loss Aversion) : तोटा झाला की मेंदू तो थेट स्वीकारण्याऐवजी स्वतःची मानसिक समजूत काढतो ‘मी हा निर्णय फार अभ्यासपूर्वक घेतलाच नव्हता’ किंवा ‘हे तर प्रयोग म्हणूनच केलं होतं.’ यामागचा हेतू एकच असतो- तोट्याची वेदना कमी करणे. परिणामी, चुकीचा निर्णय मान्य न होता तो तात्पुरता किंवा गौण ठरवला जातो.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आणि प्रसिद्ध लेखक आहेत. ९५०३०८२७७८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 