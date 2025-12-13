Sakal Money

Silver Gold Rate : चांदी पहिल्यांदाच २ लाखांवर, सोन्याच्या दराचाही उच्चांक; वर्षभरात चांदीने खाल्ला दुप्पट भाव

Silver Gold Rates Today : चांदीच्या दराने पहिल्यांदाच २ लाखांचा टप्पा गाठलाय. तर सोन्याच्या दरातही नवा उच्चांक नोंद झाला आहे. अजूनही सोने चांदीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सूरज यादव
सोने आणि चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे. शुक्रवारी सोनं तब्बल २१०० रुपयांनी वाढलं. यामुळे सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३१ हजार ३०० रुपयांवर पोहोचलाय. तर चांदीनेही भाव खाल्लाय. चांदीच्या दरातही 2 हजार रुयांची वाढ झालीय. प्रति किलो चांदीचा दर एक लाख ९४ हजार रुपये इतका झालाय. तर एक किलो चांदीसाठी जीएसटी सह जवळपास २ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.

