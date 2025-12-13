Silver Gold Rate : चांदी पहिल्यांदाच २ लाखांवर, सोन्याच्या दराचाही उच्चांक; वर्षभरात चांदीने खाल्ला दुप्पट भाव

सोने आणि चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे. शुक्रवारी सोनं तब्बल २१०० रुपयांनी वाढलं. यामुळे सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३१ हजार ३०० रुपयांवर पोहोचलाय. तर चांदीनेही भाव खाल्लाय. चांदीच्या दरातही 2 हजार रुयांची वाढ झालीय. प्रति किलो चांदीचा दर एक लाख ९४ हजार रुपये इतका झालाय. तर एक किलो चांदीसाठी जीएसटी सह जवळपास २ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत..गेल्या वर्षभरात चांदीच्या दरात दुप्पट वाढ झालीय. तर गेल्या आठ दिवसात चांदीचे दर १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वाढले आहेत. ९ ड़िसेंबरला चांदीचा दर एक लाख ८० हजार रुपये होता, तो १० डिसेंबरला १ लाख ८८ हजारांवर पोहोचला. चांदी आणि सोन्याच्या दरात वाढ सुरूच असून यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय..Pune News : होऊ द्या खर्च! ‘चॉइस नंबर’साठी मोजले ७१ कोटी.२०२४च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये चांदीचे दर १ लाखापर्यंत होते. त्यात वर्षभरात दुप्पटीने वाढ होऊन आता १ लाख ९९ हजारांच्या वर पोहोचले आहेत. चांदीच्या दरात येत्या ६ महिन्यात ५० हजारांची वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तज्ज्ञांच्या मते आता सोने-चांदीचे दर कमी होण्याची शक्यता कमी आहे..सोन्याच्या दरातही वाढ२४ कॅरेट सोन्याचा १० ग्रॅमचा दर दिल्लीत १ लाख ३३ हजार ३६० रुपये इतका आहे. तर मुंबईत १ लाख ३३ हजार २१० रुपये दर आहे. भारतीय रुपया गडगडल्यानं आणि सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे कल वाढल्यानं दरात वाढ झाल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर ४,३३८.४० डॉलर प्रति औंस इतका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.