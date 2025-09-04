Sakal Money

GST: कर्करोग रुग्णांना दिलासा! केमोथेरपीपासून ते औषधांपर्यंत…; जीएसटी कपातीमुळे किती खर्च येणार? वाचा संपूर्ण हिशोब

GST Reduction on Cancer Treatment: जीएसटी कपातीमुळे कर्करोग रुग्णांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आता या आजाराचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. तसेच औषधांचा खर्च कमी होणार आहे.
भारतात कर्करोगाचा उपचार हा नेहमीच रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबावर आर्थिक भार राहिला आहे. केमोथेरपीच्या औषधांवर, चाचण्यांवर आणि दीर्घकालीन उपचारांवर लाखो रुपये खर्च होतात. याशिवाय जीएसटीचा अतिरिक्त भार हा खर्च आणखी वाढवत असे. परंतु आता सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे आणि कर्करोगाच्या उपचारांशी संबंधित औषधे आणि सेवांवरील जीएसटी कमी केला आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

