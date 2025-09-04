GST: कर्करोग रुग्णांना दिलासा! केमोथेरपीपासून ते औषधांपर्यंत…; जीएसटी कपातीमुळे किती खर्च येणार? वाचा संपूर्ण हिशोब

भारतात कर्करोगाचा उपचार हा नेहमीच रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबावर आर्थिक भार राहिला आहे. केमोथेरपीच्या औषधांवर, चाचण्यांवर आणि दीर्घकालीन उपचारांवर लाखो रुपये खर्च होतात. याशिवाय जीएसटीचा अतिरिक्त भार हा खर्च आणखी वाढवत असे. परंतु आता सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे आणि कर्करोगाच्या उपचारांशी संबंधित औषधे आणि सेवांवरील जीएसटी कमी केला आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल..कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये केमोथेरपी ही सर्वात महागडी आणि दीर्घकाळ टिकणारी प्रक्रिया आहे. केमोथेरपीच्या औषधांची किंमत सुमारे १ लाख रुपये आहे. पूर्वी, त्यावर जीएसटी लादल्यानंतर, एकूण खर्च १,१२,००० रुपये असायचा. परंतु आता जीएसटी शून्यावर आणल्यानंतर, रुग्णांना थेट १२,००० रुपये वाचतील. जीएसटी कमी केल्याने इतर कर्करोगाच्या औषधांवरही परिणाम होईल. या औषधांची किंमत कधीकधी ५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचते. .Sin Goods In GST: जीएसटी कमी झाला, पण या 'सिन गुड्स' कोणत्या आहेत? ज्या खरेदी करणे होणार महाग.पूर्वी, त्यावर जीएसटी असल्याने ही किंमत ५,६०,००० रुपयांपर्यंत वाढायची. पण आता शून्य जीएसटीमुळे रुग्णांचे थेट ६०,००० रुपये वाचतील. इतक्या मोठ्या खर्चावर ही सवलत कुटुंबाच्या खिशासाठी मोठी मदत ठरेल. संपूर्ण कर्करोग उपचाराचा एकूण खर्च ज्यामध्ये औषधे, केमोथेरपी आणि इतर वैद्यकीय सेवांचा समावेश आहे, तो सुमारे ३,३०,००० रुपये आणि कधीकधी त्याहूनही जास्त असतो. .पूर्वी, त्यावर जीएसटी लागू झाल्यानंतर , हा खर्च ३,५०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचत असे. परंतु आता रुग्णांना १६,००० रुपयांपर्यंत थेट बचत मिळणार आहे. जीएसटी कपातीचा हा निर्णय रुग्णांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आशेचा किरण आहे. भारतासारख्या देशात जिथे कोट्यवधी लोक मध्यम आणि गरीब वर्गातून येतात. त्यांच्यासाठी उपचारांवरील ही बचत खूप महत्त्वाची आहे. कर्करोगासारख्या गंभीर आजारावर उपचार आता काही प्रमाणात स्वस्त होतील. .GST on Gold: सोन्या-चांदीवर किती GST लागणार? ग्राहकांना फायदा होणार का? .कर्करोगाचा उपचार निश्चितच महागडा आहे. परंतु सरकारने जीएसटीमध्ये केलेल्या कपातीमुळे रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केमोथेरपीपासून ते औषधांपर्यंतच्या उपचारांच्या एकूण खर्चावर हजारो रुपयांची बचत होईल. या पावलामुळे केवळ आर्थिक भार कमी होणार नाही तर अधिकाधिक रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.