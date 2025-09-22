GST दर कपात लागू; पण डिमार्टमध्ये ८८५७.५२ रुपयांचे बिल; किती दर कमी केले? जाणून घ्या...

मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या जीएसटी दर कपातीची अंमलबजावणी आज, २२ सप्टेंबर २०२५ पासून होत आहे. यामुळे वर्षीच्या सणासुदीच्या हंगामाची सुरुवात मोठ्या उत्साहात होत आहे. सामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीयांसाठी घरगुती वस्तू, कार, टीव्ही, बाईक इत्यादी स्वस्त झाल्या आहेत. अनेक खाद्यपदार्थांना ०% कर स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये रोटी, पराठा, पनीर, खाखरा इत्यादींचा समावेश आहे. तर जीवनावश्यक गोष्टींचे दर कमी झाले आहेत. यातच आता डी-मार्टनेही दर किती कमी केले आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. .आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. जीएसटी दर कपात लागू होण्यापूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून भाषण केले, "२२ सप्टेंबर रोजी, नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी, सूर्योदयासह, पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणा लागू होतील." नवीन जीएसटी दरांमध्ये शून्य, ५%, १८% आणि ४०% समाविष्ट आहेत. आता डी-मार्टने किती दर कमी केले आहेत, याचा एक अहवाल समोर आला आहे. .GST Helpline Number : जीएसटी कमी झाल्यावरही जुन्याच किंमतीत होतेय वस्तूंची विक्री? मग इथे करा तक्रार....जीएसटीचे दर कमी करण्याआधी डीमार्टकडून एक सूचना जारी केली होती. डीमार्टमध्ये अनेक वस्तू मिळतात. यामुळे त्या सगळ्या वस्तूंची नवीन किंमत एका रात्रीत बदलणे शक्य नाही. यामुळे डीमार्टमधील सर्वच वस्तूंवर दर जुने होते. रॅकवरील डिस्काऊंटचा छापील टॅगही तसाच होता. मात्र त्यांच्या सुचनांनुसार हे टॅग बदलण्यात येत होते. तसेच बिलिंग प्रणालीमध्ये नवीन कमी झालेल्या किंमती अपडेट केल्या आहेत. यामध्ये डिमार्टमधील एक बिलही समोर आले आहेत. यावरून पैसे किती कमी केल्याचा अहवाल समोर आला आहे..पुण्यातील एका ग्राहकाने डीमार्टमध्ये खरेदी केली. ही खरेदी ८,८५७ रुपयांची होती. त्याच्या बिलामध्ये डाळी, कडधान्ये, दूध, पोहे, मीठ आदी गोष्टी होत्या. या सगळ्या गोष्टी शून्य टक्के जीएसटीमध्ये आल्या. तर तूप, बटर, श्रीखंड, पॅकेज्ड कडधान्ये आदी हे ५ टक्के जीएसटीत आले. चहा पावडर, मसाला, तेल, साखर, बिस्कीटे, टोस्ट, टूथपेस्ट आणि इतर गोष्टी या ५ टक्केमध्ये आल्या..GST 2.0 Implemented: आजपासून 'या' वस्तू होणार महाग; जाणून घ्या संपूर्ण यादी.तर साबण आणि सौंदर्य प्रसाधणाच्या वस्तूंवर १८ टक्के जीएसटी लावला. याचे एकूण ८३९२.२४ रुपयांचे बिल आले. या बिलावर केंद्राचा जीएसटी २३२.६४ लावला होता. तसेच राज्याचा जीएसटी २३२.६४ लावला होता. हा सगळा मिळून ४६५.२८ रुपये जीएसटी लावला. हे बिल ८८५७.५२ रुपयांचे झाले. या ७८ वस्तूंच्या एमआरपीवर ३३०३.६३ रुपये वाचले. असं ते बिल पाहिल्यानंतर दिसून आले आहे. एकूण बिलापैकी १७९६.२७ रुपये शून्य जीएसटीमध्ये आली. यात अनेक वस्तूंवर जुनी किंम्मत आहे. पण बिलामध्ये कपात केली आहे. तर दुसरीकडे ग्राहकांचा गोधळ उडू नये म्हणून स्पीकरवरून सांगण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.