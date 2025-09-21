‘मार्केट टायमिंग’ का महत्त्वाचे?

पद्मनाभ वैद्य, शेअर बाजार अभ्यासकव्यवहारात जगताना आपण विविध प्रकारचे निर्णय घेत असतो, त्या वेळी त्याची वेळ योग्य असावी असे बघतो. इतर धार्मिक कार्ये करताना, सोने खरेदी यासाठी आपण मुहूर्त काढतो किंवा शुभ दिवस बघतो आणि याउलट, पितृपक्ष, अमावस्या अशा दिवशी आपण या गोष्टी टाळतो. यामागील आपला हेतू हाच असतो, की चांगल्या दिवशी खरेदी केल्यास त्याचे भविष्यकालीन फळ सुखकर असू शकेल किंवा त्यादिवशी केलेल्या व्यवहारातून लाभ होण्याची शक्यता वाढेल. शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना मात्र, आपण योग्य वेळ निवडण्याच्या पथ्याकडे विशेष लक्ष देत नाही आणि त्यामुळे बरेचदा आपली गुंतवणूक बाजार महाग असताना होते आणि त्यानंतर बाजार कोसळल्यावर आपल्याला तोटा होतो. .नेहमी बाजारात गुंतवणूकदार हे ऐकून असतात की ‘‘TIME IN THE MARKET IS IMPORTANT AND NOT TIMING THE MARKET’’ परंतु, या रूढ दृष्टिकोनाला छेद देणारी एक दुसरी बाजूदेखील आहे. उदा. मागील दहा वर्षांत बाजाराने गुंतवणूकदारांना चांगलाच परतावा मिळवून दिला. परंतु, या दहा वर्षांतील काही विशेष दिवशी तुम्ही गुंतवणूक केली असती, तर तुमच्या परताव्यात फार मोठी लक्षणीय वाढ दिसून आली असती, ती कशी ते आता काही आकडेवारीनुसार बघू या..सोबतच्या तक्त्यात गेल्या दशकातील विशिष्ट तारखा निवडून घेतल्या आहेत, जेव्हा बाजार एकतर उच्चांकी होता किंवा नीचांकी, आणि त्या दिवसापासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी परतावा काढला आहे. जसे, फेब्रुवारी २०१५ मध्ये बाजार उच्चांकी होता, त्यावेळी एखाद्याने बाजारात एकरकमी (Lumpsum) गुंतवणूक केली असती, तर त्याचा पाच वर्षांसाठी ‘निफ्टी १००’ मधील परतावा केवळ ७.७५ टक्के इतकाच असता, याउलट त्याने थोडे थांबून मार्च २०१६ मध्ये गुंतवणूक केली असती, तर पाच वर्षांसाठी हाच परतावा १६.५९ टक्के इतका वाढला असता. याचाच अर्थ असा आहे, की एकाच निर्देशांकात वेगळ्या वेळी आणि वेगळ्या पातळीवर गुंतवणूक केल्याने परतावा एवढा वाढणार असेल, तर बाजाराच्या ‘टायमिंग’वर लक्ष देणे गुंतवणूकदार किंवा सल्लागार यांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. यावरून आपल्याला समजते, की अतिवाढ झालेले बाजारभाव हे नव्या गुंतवणुकीसाठी पितृपक्ष किंवा अमावस्यातुल्य आहेत आणि याउलट कोसळलेले भाव हे दिवाळीसारखे आहेत..आता हे उच्चांक आणि नीचांक ओळखण्याचे उपाय काय? तर त्याचे काही प्रमुख ठोकताळे पुढीलप्रमाणे...पाच वर्षे कालखंड बाजाराची स्थिती निफ्टी १०० (%) निफ्टी मिड १५० (%) निफ्टी स्मॉल २५० (%)फेब्रुवारी २०१५ - फेब्रुवारी २०२० उच्चांक ७.७५ ९.९२ ५.४३मार्च २०१६ - मार्च २०२१ नीचांकी १६.५९ १९.२४ १४जानेवारी २०१८ - जानेवारी २०२३ उच्चांक १२.३५ १०.७३ ५.८६मार्च २०२० - मार्च २०२५ नीचांकी २०.११ ३२.६३ ३५.३.१. ‘एमएमआय’ (MMI - Market Mood Index) म्हणून एक निर्देशांकाचा वापर करणे. त्यात बाजारातील सद्य:स्थितीचे विश्लेषण करून ‘ग्रीड’ आणि ‘फिअर’चे विभाग केले जातात आणि त्यानुसार गुंतवणुकीची वेळ साधली जाऊ शकते.२. बाजाराचा इतिहास असे सांगतो, की दरवर्षी बाजारात एकदा १०-१५ टक्के घट आलेली आहे, त्यावेळी गुंतवणूक केली गेली, तर ती गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ असू शकते.३. निर्देशांकाचे ‘मोमेंटम’चे आकडे बघावे, जेवढा ‘मोमेंटम’ कमीतेवढे चांगले.४. जानेवारी-मार्च आणि ऑगस्ट-ऑक्टोबर या तिमाहींकडे विशेष लक्ष द्यावे. या काळात बाजार एकतर उच्चांक किंवा नीचांकांच्या जवळ असण्याची शक्यता अधिक असते, असे इतिहास सांगतो.५. बाजाराचे मूल्यांकन(पीई रेशो) पाहावे, ते जेवढे कमी तेवढे चांगले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.