Gold Investment: HSBC चा पहिला Gold ETF लॉन्च! गुंतवणूकदार दूर जात असताना मोठी एंट्री; सोन्यात गुंतवणुकीची नवी संधी?  

Gold Investment ETF: भारतात गोल्ड ETF मधील गुंतवणुकीचा ओघ काहीसा मंदावलेला असतानाच HSBC म्युच्युअल फंडाने आपला पहिला गोल्ड ETF आणि गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड (FoF) बाजारात आणला आहे. गुंतवणूकदारांचा काहीसा कल सध्या इक्विटी बाजाराकडे वळल्याने गोल्ड ETF मध्ये येणाऱ्या गुंतवणुकीत घट दिसून आली आहे. तरीही दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने हे आजही महत्त्वाचे सुरक्षित गुंतवणूक साधन मानले जात आहे..HSBC चे दोन नवे फंड HSBC म्युच्युअल फंडाचा HSBC Gold ETF चा NFO 16 ते 18 मार्च 2026 दरम्यान खुला आहे, तर HSBC Gold ETF Fund of Fund चा NFO 19 ते 25 मार्च 2026 दरम्यान गुंतवणुकीसाठी खुला होणार आहे. या लाँचद्वारे HSBC म्युच्युअल फंडाने भारतातील Gold ETF क्षेत्रात प्रथमच प्रवेश केला आहे..गोल्ड ETF मधील गुंतवणूक घटली जानेवारी 2026 मध्ये गोल्ड ETF मध्ये सुमारे ₹24,039 कोटींची विक्रमी गुंतवणूक झाली होती. मात्र फेब्रुवारीमध्ये हा ओघ मोठ्या प्रमाणात कमी होत ₹5,255 कोटींवर आला. तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीनंतर काही गुंतवणूकदारांनी नफा वसूल केला, तर काही गुंतवणूकदारांनी अल्पकालीन परताव्यासाठी इक्विटी बाजाराचा पर्याय निवडला..सोन्याचा दमदार परतावा आकडेवारीनुसार ETF बाजारात गुंतवणूक घटली असली तरी एकूण सोनं बाजारात गेल्या काही वर्षांत सोन्याने गुंतवणूकदारांना चांगला फायदा दिला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार परतावे खालीलप्रमाणे -1 महिन्यात: 3.4%या वर्षात (YTD): 18.1%1 वर्षात: 80.6%3 वर्षात: 39.4% (वार्षिक सरासरी)5 वर्षात: 27.5% (वार्षिक सरासरी)10 वर्षात: 16.8% (वार्षिक सरासरी)या चांगल्या परताव्यामुळे अनेकांनी सोन्यात गुंतवणूक वाढवली. पण सध्या सोन्याचे भाव खूप वाढल्यामुळे काही गुंतवणूकदार सध्या सावध झाले आहेत..HSBC गोल्ड ETF काय आहे?HSBC Gold ETF मध्ये किमान 95 टक्के गुंतवणूक ही प्रत्यक्ष सोने किंवा सोन्याशी संबंधित साधनांमध्ये केली जाणार आहे, तर उर्वरित रक्कम मनी मार्केट साधनांमध्ये ठेवली जाईल. यासोबतच HSBC ने Gold ETF Fund of Fund देखील सुरू केला आहे. हा फंड प्रामुख्याने HSBC Gold ETF च्या युनिट्समध्ये गुंतवणूक करेल. या योजनेत गुंतवणूक करण्यासाठी डिमॅट खात्याची आवश्यकता नसते आणि SIP, STP तसेच SWP सारखे पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय अधिक सोयीचा ठरणार आहे. .HSBC म्युच्युअल फंडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश कुलकर्णी यांच्या मते, "भारतातील घराघरांमध्ये सोन्याला परंपरेने महत्त्वाचे स्थान आहे. आजच्या काळात ते गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. बाजारात कितीही चढ-उतार झाले तरी सोनं एक प्रकारे काही परांनात संरक्षण देते आणि दीर्घकाळात संपत्ती टिकवून ठेवायला मदत करते.'तसेच त्यांच्या मते, गोल्ड ETF मुळे प्रत्यक्ष सोने खरेदी करून साठवण्याची किंवा जपण्याची गरज नसते आणि गुंतवणूकदारांना सहजपणे सोन्यात गुंतवणूक करता येते..गुंतवणूकदारांसाठी संकेततज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये 10 ते 15 टक्के सोने ठेवणे योग्य ठरू शकते. सोन्याचा इक्विटी बाजाराशी कमी संबंध असल्यामुळे ते पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणि स्थिरता देण्यास मदत करते. (Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला आहे. यामधील माहिती ही गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)