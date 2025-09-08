Sakal Money

UPI पेमेंटला नवे पर्याय! GramPay आणि Viyona Pay लॉन्चसाठी सज्ज, अखेर मान्यता मिळाली

Viona Fintech Approval News: हैदराबाद-मुख्यालय असलेल्या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म फर्म वियोना फिनटेकला थर्ड-पार्टी अॅप्लिकेशन प्रोव्हायडर म्हणून काम करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून मान्यता मिळाली आहे.
Viona Fintech Approval

Viona Fintech Approval

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

हैदराबादस्थित स्टार्टअप व्हियोना फिनटेकला नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून थर्ड-पार्टी अॅप्लिकेशन प्रोव्हायडर (TPAP) म्हणून काम करण्याची मान्यता मिळाली आहे. ज्यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इकोसिस्टममध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Loading content, please wait...
Hyderabad
Payment
Business startup
Pay
online payment
fintech
Digital Payment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com