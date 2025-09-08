UPI पेमेंटला नवे पर्याय! GramPay आणि Viyona Pay लॉन्चसाठी सज्ज, अखेर मान्यता मिळाली

हैदराबादस्थित स्टार्टअप व्हियोना फिनटेकला नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून थर्ड-पार्टी अॅप्लिकेशन प्रोव्हायडर (TPAP) म्हणून काम करण्याची मान्यता मिळाली आहे. ज्यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) इकोसिस्टममध्ये प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .ग्रामपे आणि व्हिओना पे अॅप्स बनवणाऱ्या या फिनटेक कंपनीने ८ सप्टेंबर रोजी एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, या मंजुरीमुळे बँकांसोबत भागीदारीत भारतातील टियर II, टियर III आणि ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये डिजिटल पेमेंटचा विस्तार करण्याच्या त्यांच्या योजनांना गती मिळेल. .FD-RD विसरून जा! एकच पॉलिसी अन् संपूर्ण कुटुंबाची आरोग्याची सुरक्षा; LIC ची 'ही' नवी योजना वाचलीत का?.व्हियोना फिनटेकचे संस्थापक रवींद्रनाथ यारलागड्डा म्हणाले, “ही मंजुरी शेतकरी, दुकानदार आणि कुटुंबांसाठी UPI पेमेंट अधिक सुलभ करण्यासाठी आमच्या फिनटेक अॅप्लिकेशन्सवरील NPCI चा विश्वास दर्शवते,” असे ते म्हणाले. कंपनी शहरी आणि वंचित समुदायांसाठी सुरक्षित आणि सोपी आर्थिक साधने तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.."ही मंजुरी शेतकरी, दुकानदार आणि घरांसाठी UPI पेमेंट अधिक सुलभ करण्यासाठी आमच्या फिनटेक अॅप्लिकेशन्सवरील NPCI चा विश्वास दर्शवते," असे संस्थापक रवींद्रनाथ यारलागड्डा म्हणाले. GRAAMPAY प्लॅटफॉर्म शेतकरी, लहान व्यापारी आणि स्थानिक समुदायांना डिजिटल कलेक्शन, पेमेंट आणि UPI व्यवहार करण्यास सक्षम करते. हे ग्रामीण ई-कॉमर्सला देखील समर्थन देते आणि गाव-स्तरीय उद्योजकांच्या (VLEs) नेटवर्कद्वारे आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देते, असे स्टार्टअपने एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.