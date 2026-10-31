Diwali offer FD: गुंतवणूकदारांना दिवाळी गिफ्ट! 'या' बँकेकडून FD वर मिळणार भरघोस व्याज; ज्येष्ठ नागरिकांना तर ७.२० टक्क्यांपर्यंत परतावा

ICICI fixed deposit rates October 2026: दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर आयसीआयसीआय बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. बँकेने ३ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये १० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. बँकेने प्रामुख्याने दीर्घ मुदतीच्या निवडक ठेवींवरील व्याजदरात ही सुधारणा केली असून, याचा थेट लाभ ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्य ठेवीदारांनाही होणार आहे..या दरवाढीनंतर आता ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवींवर कमाल ७.२० टक्क्यांपर्यंत, तर सामान्य ठेवीदारांना कमाल ६.६० टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळणार आहे. नवीन सुधारणेनुसार, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी २ वर्षे १ दिवस ते ३ वर्षे कालावधीच्या मुदत ठेवींवरील दर ६.४५ टक्क्यांवरून वाढवून ६.५५ टक्के करण्यात आला आहे..SHEHBAZ SHARIF: भारताला हरवताच पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा जल्लोष! शहबाज शरीफ यांनी केली अशी पोस्ट सोशल मीडियावर उडाली खिल्ली; नेमकं काय घडलं?.जर एखाद्या ग्राहकाने या कालावधीसाठी १ लाख रुपयांची गुंतवणूक केली, तर त्याला दरवर्षी सुमारे १०० रुपये अधिक व्याज मिळेल, तर ५ लाखांच्या गुंतवणुकीवर वार्षिक ५०० रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त नफा होईल. याशिवाय ३ वर्षे ते १० वर्षांपर्यंतच्या दीर्घ मुदतीच्या ठेवी तसेच ५ वर्षांच्या टॅक्स सेव्हर मुदत ठेवींवरील व्याजदर ६.५० टक्क्यांवरून वाढवून ६.६० टक्के करण्यात आला आहे..अल्प मुदतीच्या ठेवींचा विचार केल्यास, ७ ते ४५ दिवसांसाठी २.७५%, ४६ ते ९० दिवसांसाठी ४%, ९१ ते १८४ दिवसांसाठी ४.५०% आणि १८५ दिवस ते १ वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी ५.५०% व्याज कायम आहे. तसेच १ वर्ष ते १८ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी ६.२५% आणि १८ महिने ते २ वर्षांपर्यंतच्या ठेवींवर ६.३०% व्याजदर लागू असेल..Ambajogai News: पाणी चोरी रोखण्यासाठी गेलेल्या ग्राममहसूल अधिकाऱ्यावर हल्ला; मांडीला चावा अन् डोके फोडले, अंबाजोगाई तालुक्यातील घटना.ज्येष्ठ नागरिकांना अधिकचा लाभज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे सुधारित दर अधिक फायदेशीर ठरणार असून त्यांना आता कमाल ७.२० टक्क्यांपर्यंत व्याज परतावा मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना ३ वर्षे १ दिवस ते ५ वर्षे कालावधीच्या ठेवी तसेच ५ वर्षांच्या टॅक्स सेव्हर मुदत ठेवींवर आता ७.१० टक्क्यांऐवजी ७.२० टक्के व्याज मिळेल..तसेच २ वर्षे १ दिवस ते ३ वर्षे मुदतीसाठी हा दर ६.९५ टक्क्यांवरून ७.०५ टक्के, तर ५ वर्षे १ दिवस ते १० वर्षे या दीर्घ मुदतीसाठी ७.०० टक्क्यांवरून ७.१० टक्के करण्यात आला आहे. अल्प मुदतीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांना ७ ते ४५ दिवसांसाठी ३.२५%, ४६ ते ९० दिवसांसाठी ४.५०%, ९१ ते १८४ दिवसांसाठी ५%, १८५ दिवस ते १ वर्षासाठी ६%, १ वर्ष ते १८ महिन्यांसाठी ६.७५% आणि १८ महिने ते २ वर्षांसाठी ६.८०% व्याजदर मिळणार आहे.