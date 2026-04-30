UPI व्यवहारात क्रांती! ₹5000 पर्यंत पेमेंटसाठी PIN लागणार नाही; बँकेची नवी सुविधा लाँच, प्रक्रिया काय?

आयसीआयसीआय बँकेने आपल्या 'आयमोबाईल' या मोबाईल बँकिंग ॲपद्वारे यूपीआय व्यवहारांसाठी 'बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन' लागू करण्याची घोषणा केली आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना एक सुधारित अनुभव देते, ज्यामुळे ते चेहऱ्याची ओळख किंवा बोटांच्या ठशांद्वारे ₹५,००० पर्यंतचे व्यवहार अधिकृत करू शकतात. या नवीन वैशिष्ट्याअंतर्गत, निर्धारित मर्यादेपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी यूपीआय पिन स्वतः प्रविष्ट करण्याची गरज नाही..बायोमेट्रिक्सच्या वापरामुळे जलद पेमेंट आणि सुरक्षितता या दोन्हीचे फायदे मिळतात, कारण सार्वजनिक ठिकाणी 'शोल्डर सर्फिंग' (पिन) चा धोका कमी होतो. ग्राहक आता त्यांच्या बायोमेट्रिक्सचा वापर करून पीअर-टू-पीअर मनी ट्रान्सफर, दुकानांमध्ये क्यूआर स्कॅनिंगद्वारे पेमेंट किंवा ऑनलाइन पेमेंट यांसारख्या UPI व्यवहारांना अधिकृत करू शकतात. ₹५,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी ग्राहकांना पेमेंटची पुष्टी करण्यासाठी त्यांचा सध्याचा UPI पिन टाकावा लागेल. .आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रवक्त्याने सांगितले, "आमच्या ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे हे नेहमीच आमच्या कामकाजाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे आणि आम्ही आमच्या ग्राहकांना प्रगत डिजिटल उपाययोजना पुरवण्यावर विश्वास ठेवतो. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाची सुरुवात सध्याच्या नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे आणि अधिक सुरक्षित व सुलभ पेमेंट अनुभवाच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. .iMobile वर डिव्हाइस-स्तरीय बायोमेट्रिक पडताळणीचा वापर करून, वापराची सुलभता सुनिश्चित करताना व्यवहारांची सुरक्षा आणखी मजबूत करण्याचे आमचे ध्येय आहे. ग्राहकांना त्यांच्या पसंती आणि सोयीनुसार पिन-आधारित आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यापैकी निवडण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध असेल." हे वैशिष्ट्य अँड्रॉइड (v30) आणि आयओएस (v28.2) साठीच्या iMobile ॲपच्या नवीनतम आवृत्त्यांवर उपलब्ध आहे. .अँड्रॉइड वापरकर्ते बोटांच्या ठशांद्वारे आणि आयओएस वापरकर्ते चेहऱ्याच्या ओळखीद्वारे व्यवहारांना अधिकृत करू शकतात. ही टप्प्याटप्प्याने होणारी प्रक्रिया आहे. आयमोबाईल ॲपमध्ये लॉग इन करा. UPI पेमेंट्सवर क्लिक करा आणि UPI सेटिंग्ज निवडा. बायोमेट्रिक्स सक्षम करण्यासाठी खाते क्रमांक निवडा. पेमेंटसाठी बायोमेट्रिक वापरा हा पर्याय निवडा आणि पुढे जा वर क्लिक करा. पडताळणीसाठी तुमचा UPI पिन प्रविष्ट करा. डिव्हाइस-स्तरीय बायोमेट्रिक डेटा प्रमाणित करा.