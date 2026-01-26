Balanced Advantage Fund : गुंतवणुकीत संतुलनाचे महत्त्व; बॅलन्स्ड अॅडव्हान्टेज फंडची भूमिका

संतोष शाह- म्युच्युअल फंड वितरकभू -राजकीय तणाव वाढत असल्यामुळे शेअर बाजारात मंदीला चालना मिळत आहे. त्यामुळे शेअर बाजारात ‘अनिश्चितता’ हीच एकमेव निश्चित गोष्ट आहे, यावर शिक्कामोर्तब होते. काही दिवसांच्या आत वातावरणात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजाराबाबत सावध झाले आहेत. एका वेळेस भारतीय बाजारपेठेबाबत आशावादी असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी सप्टेंबर महिन्यात ६.८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली, ती गेल्या नऊ महिन्यांतील उच्चांकी होती. तेच आता तिच्याकडे पाठ फिरवत आहेत. भू-राजकीय तणावामुळे या मालमत्तावर्गाचे आकर्षण कमी होत आहे. याचा परिणाम म्हणजे भारतीय शेअरच्या शाश्वततेवरील विश्वासाला तडा जात आहे. भारतीय शेअर हे जागतिक पातळीवर सर्वांत महागड्या बाजारपेठांपैकी एक होते. त्यात आता हळूहळू मॅक्रोइकॉनॉमिक निर्देशांक खाली येत असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शेअर बाजाराने १९७९ पासून सरासरी १५.९ टक्के वार्षिक परतावा दिला आहे. त्यामुळे ती दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी एक महत्त्वाची मालमत्ता बनली आहे. मात्र, तोदेखील अस्थिरतेच्या धक्क्यापासून मुक्त नाही, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे..Premium|Stock Market 2026 : सोने-चांदी की म्युच्युअल फंड? नवीन वर्षात तुमची संपत्ती वाढवण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?.गतिमान वितरणाचे धोरणया अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदारांना शेअर आणि डेट मालमत्ता वर्गांमध्ये गतिमान वितरणाचे धोरण अवलंबण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते. यामुळे जास्तीत जास्त परतावा मिळेल आणि आव्हानात्मक काळात घसरणीपासून संरक्षण होईल. जिथे इक्विटीचे प्रमाण शास्त्रीय कार्यपद्धतीच्या आधारे करण्यात येईल, अशा वितरणाच्या धोरणाद्वारे स्थिर आणि वाजवी परतावा प्राप्त केला जाऊ शकतो. उदा. जेव्हा पी/ई आणि पी/बी गुणोत्तरासारखे मूल्यांकनाचे मापदंड ‘ओव्हरहीटिंग’चे संकेत देतात, तेव्हा योजनेच्या धोरणानुसार इक्विटीमधील वितरण कमी केले जाते. याउलट, जेव्हा मूल्यांकनाचे हे मापदंड ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या खाली येतात, तेव्हा गुंतवणूकदार त्यांचे इक्विटी एक्सपोजर वाढवू शकतात. बॅलन्स्ड अॅडव्हान्टेज फंड (बीएएफ) अशाच धोरणाचे अनुसरण करतात. यात इक्विटी आणि डेट या दोन्हींमध्ये गुंतवणूक केली जाते. जेव्हा पी/ई गुणोत्तर त्याच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा कमी असते, तेव्हा इक्विटीमधील वितरण कमाल पातळीवर नेले जाते. सर्वसामान्यपणे ते ७० ते ९० टक्क्यांपर्यंत असते. उलथापालथीच्या काळात डेरिव्हेटिव्हचा वापर करून निव्वळ इक्विटीमधील एकूण एक्सपोजर ६५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केले जाते. या दृष्टिकोनामुळे गुंतवणूकदारांना इक्विटी कराचा नेहमीच लाभ मिळेल, याची हमी मिळते..आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडआयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड हा बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंड (बीएएफ) श्रेणीतील सर्वांत जुना आणि सर्वांत मोठा फंड आहे. त्याच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता ६० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या फंडाने ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत वार्षिक आधारावर २३.५९ टक्के एवढा दमदार परतावा दिला आहे; तसेच तीन वर्षे आणि पाच वर्षांच्या आधारावर अनुक्रमे १३.७५ टक्के आणि १४.३७ टक्के एवढा कंपाउंड अॅन्युअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर) दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.