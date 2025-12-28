Personal Loan: जर वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर कर्ज कोणाला फेडावे लागेल? पर्सनल लोनचे 'हे' नियम तुम्ही वाचलेत का?

आयुष्यात आणीबाणी कधीही कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना देत नाही. अचानक आजारपण, वैद्यकीय उपचार किंवा आवश्यक खर्चामुळे तुमची बचत कमी पडली तर वैयक्तिक कर्ज हे एक उपयुक्त साधन बनते. सुदैवाने वैयक्तिक कर्ज घेण्यासाठी तारण किंवा मालमत्ता तारणाची आवश्यकता नसते. एक महत्त्वाचा प्रश्न अनेकदा उद्भवतो: जर कर्जदाराचा मृत्यू झाला तर उर्वरित कर्ज कोण फेडेल?.वैयक्तिक कर्ज हे असुरक्षित कर्ज मानले जाते. याचा अर्थ बँकेकडे घर, जमीन किंवा वाहन यासारखे कोणतेही तारण नसते. म्हणूनच कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर बँक थेट मालमत्ता जप्त करत नाही, तर स्थापित नियमांनुसार पुढील कारवाई करते. अनेक बँका आणि वित्त कंपन्या सध्या वैयक्तिक कर्जांसह कर्ज संरक्षण विमा पर्याय म्हणून देतात. जर हा विमा घेतलेला कर्जदार मरण पावला तर बँक विमा कंपनीकडे दावा दाखल करते. .Multibagger Stock : कंडोम कंपनीचा शेअर सुसाट! एका वर्षात दिला 500% रिटर्न; तुमची गुंतवणूक आहे का? पुढे काय होणार? .पॉलिसीच्या अटींनुसार, विमा कंपनी थकित कर्जाची रक्कम परत करते आणि कर्ज खाते बंद केले जाते. यामुळे कुटुंबावरील कोणताही आर्थिक भार कमी होतो. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की हा विमा पर्यायी आहे, अनिवार्य नाही. जर मृत व्यक्तीने वैयक्तिक कर्जाचा विमा उतरवला नसेल, तर बँक त्यांच्या मागे राहिलेल्या मालमत्तेतून थकबाकीची रक्कम वसूल करू शकते. यामध्ये बचत खात्यातील शिल्लक, मुदत ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, सोने किंवा रिअल इस्टेट यांचा समावेश असू शकतो. .याचा अर्थ बँक फक्त मृत व्यक्तीने मागे सोडलेल्या मालमत्तेच्या रकमेवर दावा करू शकते. मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीला वैयक्तिक कर्ज परतफेड करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही जोपर्यंत ते सह-कर्जदार किंवा जामीनदार नसतात. जर इस्टेट पूर्णपणे कर्ज भरत नसेल आणि जामीनदार नसतील, तर अनेक प्रकरणांमध्ये बँकेला तोटा म्हणून कर्ज माफ करावे लागेल..January Bank Holiday : जानेवारीत तब्बल १६ दिवस बँका बंद! व्यवहार करण्यापूर्वी राज्यातील बँक सुट्ट्यांची यादी एकदा पाहा .कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास, कुटुंबाने प्रथम बँकेला कळवावे आणि मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करावे. त्यानंतर बँक तिच्या नियमांनुसार विमा दावा किंवा वसूलीची प्रक्रिया सुरू करते. वेळेवर माहिती दिल्यास कुटुंबाला अनावश्यक मानसिक ताणापासून वाचवता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.