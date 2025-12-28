Sakal Money

Personal Loan: जर वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर कर्ज कोणाला फेडावे लागेल? पर्सनल लोनचे 'हे' नियम तुम्ही वाचलेत का?

Personal Loan Borrower Death Rule News: जर वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर उर्वरित कर्ज थेट त्यांच्या कुटुंबाकडे जात नाही. जर कर्जाचा विमा उतरवला असेल तर विमा कंपनी थकीत रक्कम देते.
Personal Loan Borrower Death Rule

Personal Loan Borrower Death Rule

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

आयुष्यात आणीबाणी कधीही कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना देत नाही. अचानक आजारपण, वैद्यकीय उपचार किंवा आवश्यक खर्चामुळे तुमची बचत कमी पडली तर वैयक्तिक कर्ज हे एक उपयुक्त साधन बनते. सुदैवाने वैयक्तिक कर्ज घेण्यासाठी तारण किंवा मालमत्ता तारणाची आवश्यकता नसते. एक महत्त्वाचा प्रश्न अनेकदा उद्भवतो: जर कर्जदाराचा मृत्यू झाला तर उर्वरित कर्ज कोण फेडेल?

Loading content, please wait...
Bank
loans
Bank Loan
personal loan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com