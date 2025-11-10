IFSC Code : ‘आयएफएससी’ महत्त्वपूर्ण

सुधाकर कुलकर्णी - सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपीआपल्याला बँक खात्यातून एखाद्याला पैसे पाठवायचे असतील, तर त्या व्यक्तीच्या बँक खात्याचा सर्व तपशील म्हणजे बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, संबंधित खातेदाराचे नाव व खाते नंबर याशिवाय संबंधित बँक शाखेचा ‘आयएफएससी’ कोड माहीत असणे गरजेचे असते. .कोडचा उपयोगआजकाल पैसे पाठवण्यासाठी एनईएफटी, आरटीजीएस व आयएमपीएस या पर्यांयांचा प्रामुख्याने वापर होत असल्याचे दिसून येते. या पर्यायांत फंड ट्रान्स्फर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असते व यासाठी सबंधित दोन्ही बँकांना ‘आयएफएससी’ असणे आवश्यक असते. यामुळे फंड ट्रान्स्फर अगदी कमीत कमी वेळात व सुरक्षितरीत्या होत असते. उदा. एनईएफटीमध्ये बँकेच्या कामकाजाच्या वेळात फंड ट्रान्स्फर केल्यास सुमारे तासाभरात रक्कम संबंधित खात्यात जमा होते, तर आरटीजीएस व आयएमपीएस पद्धतीने ट्रान्स्फर केल्यास काही मिनिटांतच रक्कम सबंधित खात्यात जमा होते. .Satara Crime:'कुळकजाई खून प्रकरणातील संशयित जेरबंद'; गुन्ह्याचा २४ तासांत उलगडा; दहिवडी पोलिस, स्थानिक गुन्हे शाखेची कामगिरी.‘आयएफएससी’मुळे ऑनलाइन पेमेंट सुरक्षित, त्वरित व सुलभ झाले असून, यातून फ्रॉड होण्याची शक्यता जवळजवळ नसतेच. खाते नंबर अथवा नाव यात काही चूक झाली, तरी पाठविलेले पैसे चुकीच्या खात्यात जमा होत नाहीत व अल्पावधीतच रक्कम पाठविणाऱ्याच्या खात्यात जमा होते..आपल्या देशातील सर्व बँका ‘आयएफएससी’च्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे कोणत्याही बँकेतून कोणत्याही बँकेत पैसे पाठविणे तेही त्वरित आता शक्य झाले आहे. हा कोड बँकेचे चेकबुक, अकाउंट स्टेटमेंट;तसेच बँकेच्या संकेतस्थळावर (वेबसाइट) उपलब्ध असतो. आता सर्व सरकारी कार्यालये, मोठ्या कंपन्या यांना वरील पद्धतीने रक्कम ट्रान्स्फर करणे बंधनकारक आहे, यामुळे होणारे आर्थिक व्यवहार पारदर्शीपणे होऊन काळ्या पैशाच्या वाढीस आळा बसण्यास मदत होऊ शकते व रोखविरहित (कॅश लेस) व्यवहार वाढीस लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.