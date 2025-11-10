Sakal Money

IFSC Code : ‘आयएफएससी’ महत्त्वपूर्ण

Importance of IFSC Code in Banking : आयएफएससी (IFSC) कोडमुळे एनईएफटी, आरटीजीएस आणि आयएमपीएसद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणारे फंड ट्रान्स्फर सुरक्षित, त्वरित आणि पारदर्शक झाले असून, त्यामुळे रोखविरहित व्यवहारांना चालना मिळत आहे.
Importance of IFSC Code in Banking

Importance of IFSC Code in Banking

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुधाकर कुलकर्णी - सर्टिफाइड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपी

आपल्याला बँक खात्यातून एखाद्याला पैसे पाठवायचे असतील, तर त्या व्यक्तीच्या बँक खात्याचा सर्व तपशील म्हणजे बँकेचे नाव, शाखेचे नाव, संबंधित खातेदाराचे नाव व खाते नंबर याशिवाय संबंधित बँक शाखेचा ‘आयएफएससी’ कोड माहीत असणे गरजेचे असते.

Loading content, please wait...
online
Finance
Online Banking
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com