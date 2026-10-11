GST Council: ‘जीएसटी’ परिषदेच्या महत्त्वाच्या शिफारशी

-ॲड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ करसल्लागारवस्तू आणि सेवाकर अर्थात ‘जीएसटी’ परिषदेने आठ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये व्यापारी, उद्योजकांना येणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय समस्यांवर साधकबाधक चर्चा करून अत्यंत उपयुक्त शिफारशी केल्या आहेत. त्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...l अटक करण्याचा अधिकार ‘जीएसटी’ अधिकाऱ्यांना होता. छोट्या-छोट्या चुकांसाठी त्याचा धाक दाखविणे किंवा प्रत्यक्ष अटक करणे अशा अनेक तक्रारी व्यापारी करीत होते. त्याचा विचार करून अटक करण्याचा अधिकार देणारी तरतूद रद्द करावी.l ई-वे बिल तपासणीच्या अधिकाराचा गैरवापर होत होता. त्यावरून अनेक वाद न्यायलयात गेले, त्यावर न्यायालयाने ताशेरेही मारले. माहितीच्या आधारावरच तपासणी करता येईल. आता ज्या राज्यातून मालवाहतूक सुरू झाली आणि ज्या राज्यात संपणार आहे, त्याच राज्यात तपासणी करता येईल, अशी सुधारणा केली जाणार आहे..l स्वामित्व हक्काचे कायमचे अथवा तात्पुरते हस्तांतर ही सेवा समजली जाईल.l काही व्यवहारात पुरवठ्यावरील देय करदर आवक वस्तू व करदरापेक्षा कमी असतो त्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा द्यावा लागतो; तो वेळेत न मिळाल्यास भांडवल तुटवडा सोसावा लागतो. आवक सेवांवरील आणि भांडवली वस्तूंवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट देण्याची तरतूद करावी; तसेच परतावा प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद व्हावी, अशी शिफारसही केली आहे.l विक्रेता आणि खरेदीदार यांनी दाखल केलेल्या विवरणपत्रातील तपशील अनेक कारणांनी जुळत नाही, त्यामुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळण्यात अडचणी येतात. त्यात अनेक सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यामुळे व्यापारसुलभता वाढेल..l आउटसाइड केटरिंग, आरोग्य विमा, आयुर्विमा, टेलिकम्युनिकेशन टॉवर, पाइपलाइन, फ्री सॅम्पल, कालबाह्य झालेल्या वस्तू यावरील बंधन काढून टाकावे म्हणजेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट द्यावे. व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा होईल.l तपासणीनुसार करदेयता १० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर नोटिसच देऊ नये.l कारणे द्या नोटिस दिल्यावर करभरणा विहित मुदतीत केला, तर दंड १० टक्के होता, तो पाच टक्के करावा, असे सुचविले आहे.l कोणत्याही चुकीसाठी २५ हजार रुपये दंड होता, तो कमी करून १० हजार रुपये सूचित केला आहे.l नोंदणीप्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद व्हावी यासाठी संगणक प्रणालीत सुधारणा सुचविल्या आहेत..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...l ज्यांचे व्यवहार ग्राहकांशीच आहेत व वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपये आहे, त्यांना वार्षिक विवरणपत्र भरता येईल. छोट्या, ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्याना हा मोठा दिलासा होईल.या सर्व शिफारशी बघता सरकार करदात्यांच्या समस्यांकडे सहानुभूतीने बघत आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. या सुधारणा स्वागतार्ह आहेत, यात काही शंकाच नाही. मात्र, प्रामाणिक व्यापाऱ्यांचे वैध व्यवहारावरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट विक्रेत्याने भरले नाही या कारणाने नाकारले जाते, हा गंभीर प्रश्न लवकर सोडविणे आवश्यक आहे; तसेच अपील करण्यास विलंब वैध कारणासाठी असेल, तर विलंब माफीची तरतूद केल्यास ‘जीएसटी’ खरोखर व्यापारसुलभ झाला, असे म्हणावे लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.