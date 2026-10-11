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GST Council: ‘जीएसटी’ परिषदेच्या महत्त्वाच्या शिफारशी

Important GST Recommendations Every Taxpayer Should Know: जीएसटी परिषदेच्या महत्त्वाच्या शिफारशी कोणत्या? करदर आणि सवलतींबाबत जाणून घ्या
GST Council Meeting Key Recommendations on Goods and Services Tax Rates Relief Measures and Important Policy Decisions in India

GST Council Meeting Key Recommendations on Goods and Services Tax Rates Relief Measures and Important Policy Decisions in India

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सकाळ वृत्तसेवा
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-ॲड. गोविंद पटवर्धन, ज्येष्ठ करसल्लागार

वस्तू आणि सेवाकर अर्थात ‘जीएसटी’ परिषदेने आठ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये व्यापारी, उद्योजकांना येणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय समस्यांवर साधकबाधक चर्चा करून अत्यंत उपयुक्त शिफारशी केल्या आहेत. त्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे.

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agricultural reforms needed
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