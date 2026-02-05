Sakal Money
Income Tax Benefits : तुम्हाला जास्त टॅक्स भरावा लागतोय? मग या 3 कायदेशीर ट्रिक्सचा वापर करा; होईल लाखोंची बचत!
How To Reduce Income Tax : तुम्ही जर आयकर भरत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. कायदेशीर मारंगणे तुम्ही तुमच्या कराची रक्कम मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकतात.
Income Tax Benefits : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2026 जाहीर केला आहे. पण सर्वसामान्यांसाठी जास्त काही नाही अशी अनेक लोकांची धारणा आहे त्यामुळे अनेक करदात्यांच्या पदरी निराशा आहे. जर तुम्हीही आयकर भरत असाल,आणि तुम्हाला टॅक्स वाचवायचा आहे तर तुमची ही चिंता कमी करण्यासाठी काही कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. नवीन करप्रणालीत शा काही अशा सवलती आहेत, ज्यांचा योग्य वापर करून तुम्ही तुमचा कर जवळपास शून्यही करू शकता.