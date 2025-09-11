Sakal Money

Income Tax Law: आता २० हजारांपेक्षा जास्त रोख रकमेचा व्यवहार महागात पडणार, आयकर विभागाचा नवीन नियम तुम्ही वाचलात का?

Income Tax Law About Cash: जर तुम्ही २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने व्यवहार केले तर तुम्ही मोठ्या अडचणीत येऊ शकता. आयकर विभाग तुमच्यावर आपली पकड घट्ट करू शकतो.
जर तुम्ही अजूनही कर्ज देण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी रोख रकमेचा वापर करत असाल, तर आता तुम्हाला थोडे सावध राहण्याची गरज आहे. आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम घेतली किंवा दिली तर तो कायदा मोडल्याचा गुन्हा ठरू शकतो. जर पकडले गेले तर तुम्ही रोख रक्कम दिली किंवा घेतली त्या रकमेइतकाच दंड आकारला जाईल.

