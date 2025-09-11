Income Tax Law: आता २० हजारांपेक्षा जास्त रोख रकमेचा व्यवहार महागात पडणार, आयकर विभागाचा नवीन नियम तुम्ही वाचलात का?

जर तुम्ही अजूनही कर्ज देण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी रोख रकमेचा वापर करत असाल, तर आता तुम्हाला थोडे सावध राहण्याची गरज आहे. आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणी २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम घेतली किंवा दिली तर तो कायदा मोडल्याचा गुन्हा ठरू शकतो. जर पकडले गेले तर तुम्ही रोख रक्कम दिली किंवा घेतली त्या रकमेइतकाच दंड आकारला जाईल..जर तुम्ही तुमच्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा ओळखीच्या व्यक्तीला २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम उधार घेतली असेल किंवा दिली असेल तर ते कायद्याविरुद्ध आहे. आयकर नियमांनुसार, २०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोखीने व्यवहार करता येत नाही, मग ती कर्ज असो किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव..Post Office Scheme : आता हॉस्पिटलच्या खर्चासाठी काढावे लागणार नाही कर्ज, टपाल विभागाची 'ही' योजना आहे खास; ५ लाखांपर्यंत होणार उपचार.जर तुम्ही असे केले तर आयकर विभाग ते गांभीर्याने घेऊ शकेल. यासाठी, आयकर कायद्याचे कलम २६९एसएस लागू होते आणि या अंतर्गत, कलम २७१डी अंतर्गत रोखीने घेतलेल्या किंवा दिलेल्या रकमेइतका दंड तुमच्यावर आकारला जाऊ शकतो. म्हणजेच जर तुम्ही २५,००० रुपये रोखीने घेतले तर तुम्हाला २५,००० रुपये दंड भरावा लागू शकतो..सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत कडक निर्णय दिला आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर कोणी दोन लाखांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केले तर आयकर विभाग त्याची चौकशी करेल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, ज्या व्यक्तीने रोख स्वरूपात पैसे दिले आहेत त्याला हे पैसे कुठून आले हे देखील सांगावे लागेल. सरकारचा असा विश्वास आहे की, मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहारांमुळे काळा पैसा आणि करचुकवेगिरीची प्रकरणे वाढतात. त्यामुळे आता हे थांबवणे आवश्यक आहे..आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की हे नियम सर्वांना लागू होतात का? उत्तर नाही आहे. जर व्यवहार बँक, सरकारी संस्था किंवा सरकारच्या कोणत्याही विभागासोबत होत असेल तर हे नियम लागू होत नाहीत. याशिवाय, जर दोघेही शेतीशी संबंधित असतील आणि दोघांचेही उत्पन्न कर कक्षेत येत नसेल तर हे नियम देखील लागू होत नाहीत..Larry Ellison: हवेली-रिसॉर्ट ते स्वत:च्या नावावर एक बेट; लॅरी एलिसन यांच्या जगभरातील प्रसिद्ध प्रॉपर्टीज कोणत्या? .जर तुम्ही एखाद्याला पैसे उधार घेत असाल किंवा कर्ज देत असाल आणि रक्कम २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर सर्वकाही बँकेतून करण्याचा प्रयत्न करा. आजच्या काळात ऑनलाइन व्यवहार करणे खूप सोपे झाले आहे. अशा परिस्थितीत, चुकूनही मोठ्या प्रमाणात रोखीने व्यवहार करणे टाळा. अन्यथा नंतर तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस मिळू शकते आणि रकमेइतका दंड देखील आकारला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.