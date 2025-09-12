Sakal Money

Income Tax Notice: खबरदार! मित्रांचं बिल भरण्यासाठी तुमचं क्रेडिट कार्ड वापरताय? तर आयकर विभाग कारवाई करणार

Income Tax Notice on Credit Card: तुम्ही आयकर विभागाच्या रडारवर येऊ शकता. मित्रांसाठी क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर ते वेळीच थांबवा. आयकर विभाग कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.
Vrushal Karmarkar
आजकाल जवळजवळ प्रत्येक नोकरी करणारा व्यक्ती क्रेडिट कार्ड वापरत असतो. महिन्याचा शेवटचा दिवस असो किंवा कोणताही मोठा खर्च असो, क्रेडिट कार्ड पुरेसे आहे. इथपर्यंत सर्व काही ठीक आहे, परंतु जर तुम्ही मित्रांचे काम व्यवस्थापित करण्यासाठी क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता आणि आयकर विभागाच्या रडारवर येऊ शकता.

