Income Tax Notice: खबरदार! मित्रांचं बिल भरण्यासाठी तुमचं क्रेडिट कार्ड वापरताय? तर आयकर विभाग कारवाई करणार

आजकाल जवळजवळ प्रत्येक नोकरी करणारा व्यक्ती क्रेडिट कार्ड वापरत असतो. महिन्याचा शेवटचा दिवस असो किंवा कोणताही मोठा खर्च असो, क्रेडिट कार्ड पुरेसे आहे. इथपर्यंत सर्व काही ठीक आहे, परंतु जर तुम्ही मित्रांचे काम व्यवस्थापित करण्यासाठी क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता आणि आयकर विभागाच्या रडारवर येऊ शकता. .अनेकदा असे घडते की लोक मैत्रीत एकमेकांना मदत करतात. उदाहरणार्थ, ते त्यांच्या मित्राला मदत करण्यासाठी विमान तिकिटे बुक करतात. ते ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन खरेदीमध्ये मदत करतात किंवा गरज पडल्यास कोणतेही बिल भरतात. ही सवय तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. कारण मदत घेणारा मित्र तुम्हाला UPI किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे पैसे परत करेल. पण इथे एक मोठी गोष्ट आहे जी लोक दुर्लक्ष करतात, ती म्हणजे आयकर विभाग..RBI Rule: घेतलेलं कर्ज परत नाही केलंत? तर तुमचा फोन लॉक होईल, आरबीआयकडून नवा नियम आणण्याची तयारी.जर तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डवरून वारंवार खर्च करत असाल आणि तुमचे मित्र तुम्हाला पैसे परत करत असतील, तर कर विभागही ते 'उत्पन्न' मानू शकतो. विशेषतः जेव्हा रक्कम मोठी असेल किंवा असे व्यवहार वारंवार होत असतील. अशा परिस्थितीत, आयकर विभाग विचारू शकतो. तुम्हाला हे पैसे का मिळाले? हे तुमचे उत्पन्न आहे का? म्हणजेच मैत्री टिकवून ठेवण्याच्या नावाखाली तुम्ही कर अडचणीत येऊ शकत नाही..उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही तुमच्या मित्राला तुमच्या स्वतःच्या क्रेडिट कार्डचा वापर करून ५०,००० रुपयांचा स्मार्टफोन खरेदी करण्यास मदत केली. फोन बिल तुमच्या कार्डचा वापर करून भरले गेले. त्यानंतर, तुमच्या मित्राने काही दिवसांनी UPI द्वारे तुम्हाला ५०,००० रुपये ट्रान्सफर केले. हे ठीक आहे. परंतु जर तुम्ही अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात क्रेडिट कार्ड वापरत असाल आणि ऑनलाइन पैसे काढले तर याचा फायदा आयकर विभागाला होऊ शकतो. आयकर विभाग ऑनलाइन मिळालेल्या पैशाला तुमचे उत्पन्न मानू शकतो..जर तुमच्या क्रेडिट कार्डवरील खर्च एका आर्थिक वर्षात ₹१० लाख किंवा त्याहून अधिक असेल, तर बँकेला ही माहिती थेट आयकर विभागाला द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही ₹१ लाखांपेक्षा जास्त क्रेडिट कार्ड बिल रोखीने भरले तर हे देखील संशयाचे कारण असू शकते. जर तुम्ही रोखीने पैसे घेतले किंवा कोणत्याही रेकॉर्डशिवाय ते हस्तांतरित केले तर तुम्हाला दंड आकारला जाऊ शकतो. म्हणून, प्रत्येक व्यवहार UPI, NEFT किंवा IMPS सारख्या बँकिंग चॅनेलद्वारे करा..Income Tax Law: आता २० हजारांपेक्षा जास्त रोख रकमेचा व्यवहार महागात पडणार, आयकर विभागाचा नवीन नियम तुम्ही वाचलात का?.चार्टर्ड अकाउंटंट नीरज शर्मा म्हणतात की, जर तुम्ही तुमचे क्रेडिट कार्ड मित्रांना मदत करण्यासाठी वापरत असाल तर काही खबरदारी घेणे खूप महत्वाचे आहे. सर्वप्रथम, प्रत्येक व्यवहाराचा बँकिंग रेकॉर्ड ठेवण्याचा प्रयत्न करा. नेहमी UPI, NEFT किंवा बँक ट्रान्सफरद्वारे पैसे घ्या, रोख रक्कम घेणे टाळा कारण कर विभागाला रोख व्यवहारांचा संशय येऊ शकतो. याशिवाय, मित्रांसाठी वारंवार खर्च करणे आणि त्यांच्याकडून पैसे परत घेणे टाळा. जर हे वारंवार घडत असेल, तर विभाग ते तुमचे व्यावसायिक क्रियाकलाप मानू शकतो. जर रक्कम मोठी असेल, तर तुम्ही आणि तुमच्या मित्रामध्ये लेखी संमती किंवा एक छोटासा करार करणे चांगले होईल. हे सिद्ध करेल की ही फक्त मदत आहे, कोणतेही उत्पन्न नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.