करकायदा : फॉर्म १५ जी व फॉर्म १५ एच एकत्रितरीत्या नव्या रूपात

डॉ. दिलीप सातभाई, ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए पूर्वी करदात्यांना करकपात टाळण्यासाठी फॉर्म १५जी किंवा १५एच या दोन वेगवेगळ्या फॉर्मचा वापर वयानुसार करावा लागत होता. नव्या कायद्याच्या कलम ३९३(६) अंतर्गत हे दोन्ही फॉर्म एकत्रित करून फॉर्म क्रमांक १२१ सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. करकपात टाळणे हा यामागचा उद्देश आहे. ज्या करदात्यांचे एकूण अंदाजित उत्पन्न करपात्र मर्यादेपेक्षा कमी आहे आणि त्यावर कोणताही कर लागू होत नाही, अशा करदात्यांना हा फॉर्म सादर करता येतो. एकदा हे प्रकटीकरण दिल्यानंतर संबंधित पेयरकडून टीडीएस कापला जात नाही, त्यामुळे अनावश्यक करकपात टाळता येते. हा बदल केवळ फॉर्मच्या नावापुरता मर्यादित नसून, त्यामध्ये प्रक्रिया सुलभीकरण, डिजिटल प्रणालीचा वापर आणि अनुपालन सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे..पात्रतेच्या अटीकेंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अधिसूचना क्रमांक जीएसआर ३७५(इ) नुसार, कलम ८७ अ अंतर्गत करसवलतीस पात्र असलेल्या व्यक्तीचे उत्पन्न या फॉर्ममध्ये नमूद केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असले, तरी सवलत विचारात घेतल्यानंतर अंतिम करदेयता शून्य राहत असेल, तर अशा व्यक्तीकडून प्रकटीकरण स्वीकारले जाऊ शकते आणि टीडीएस कापला जाणार नाही. मात्र, यासाठी करदेयता प्रत्यक्षात शून्य असणे, ही महत्त्वाची अट आहे. त्यामुळे किमान १२ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांनाही या फॉर्मचा वापर करता येऊ शकतो.फॉर्म क्रमांक १२१ साठी पात्रतेच्या बाबतीतही काही स्पष्ट अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हा फॉर्म केवळ निवासी व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) आणि काही विशिष्ट पात्र घटक वापरू शकतात. मात्र, कंपन्या आणि भागीदारी फर्मना हा फॉर्म वापरण्याची परवानगी नाही. तसेच, अनिवासी व्यक्तींनाही हा फॉर्म लागू होत नाही. त्यामुळे हा फॉर्म मुख्यतः लहान आणि मध्यम उत्पन्न गटातील करदात्यांसाठी उपयुक्त ठरतो..विविध उत्पन्नांचा समावेशया फॉर्मअंतर्गत विविध प्रकारच्या उत्पन्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये बँकेवरील व्याज, पीएफ व पेन्शन, भाडे उत्पन्न, लाभांश, म्युच्युअल फंडातून मिळणारे उत्पन्न, विमा पॉलिसीवरील रक्कम; तसेच इन्शुरन्स कमिशन यांचा समावेश होतो.महत्त्वाची प्रक्रियाहा फॉर्म सादर करताना काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया पाळाव्या लागतात. करदात्याने हा फॉर्म प्रत्येक पेयरला स्वतंत्रपणे सादर करणे आवश्यक आहे. करदात्याने हा फॉर्म प्रत्येक पेयरला स्वतंत्रपणे सादर करणे आवश्यक आहे. उदा. एखाद्या व्यक्तीस दोन बँकांमधून व्याजाचे उत्पन्न मिळत असल्यास, त्या दोन्ही बँकांना स्वतंत्रपणे हा फॉर्म द्यावा लागतो. तसेच, पॅन नमूद करणे अनिवार्य आहे. पॅन न दिल्यास फॉर्म अमान्य ठरतो आणि संबंधित पेयरला करकपात करणे बंधनकारक होते. याशिवाय, हा फॉर्म व्यवहाराच्या तारखेपूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे..ऑनलाइन, ऑफलाइन सुविधाफॉर्म सादर करण्यासाठी कागदी आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धती उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, पेयरने प्राप्त झालेल्या प्रकटीकरणांची माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या ई-फाइलिंग पोर्टलवर सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच, ज्या व्यवहारांवर करकपात झाली नाही, त्याची माहिती तिमाही टीडीएस रिटर्नमध्ये देणे आवश्यक आहे.एकंदरीत पाहता, हा करप्रणालीतील एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बदल आहे. यामुळे १५जी आणि १५एच या दोन वेगवेगळ्या फॉर्मची आवश्यकता संपुष्टात आली असून, फॉर्म १२१ हा केवळ एक नवा फॉर्म नसून, करप्रणाली अधिक सोपी, आधुनिक व कार्यक्षम करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.