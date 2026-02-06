Income Tax Rule : ऑडिटमध्ये उशीर झाला तर थेट 75,000 रुपयांचा दंड! काय आहे नवीन नियम?

Income Tax Rule : करदात्यांनी ऑडिटसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियांकडे दुर्लक्ष केल्यास आता मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. केंद्र सरकारने वित्त विधेयक 2026 द्वारे कर नियम अधिक कडक करण्याचे संकेत दिले असून, विशेषतः ऑडिट आणि लेखापाल अहवाल वेळेत सादर न करणाऱ्यांवर कठोर दंड केला जाणार आहे. त्यामुळे ‘थोडा उशीर चालेल’ ही मानसिकता आता परवडणार नाही..75,000 रुपयांचा दंडनव्या प्रस्तावानुसार, कलम 428 आणि कलम 63 अंतर्गत लेखापरीक्षण अनुपालन वित्त विधेयकाच्या शीर्षस्थानी ठेवण्यात आले आहे. खात्यांचे ऑडिट वेळेत पूर्ण न केल्यास किंवा ऑडिट अहवाल निर्धारित मुदतीत दाखल न केल्यास करदात्याला किमान 75,000 रुपयांचा दंड भरावा लागेल. उशीर फक्त एक दिवसाचा असला तरी हा दंड लागू होणार आहे. एवढेच नव्हे तर विलंब 30 दिवसांपेक्षा अधिक झाल्यास दंडाची रक्कम थेट 1.50 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते..Gold Rate Today : RBI रेपो रेटच्या निर्णयाआधी सोनं-चांदीत मोठी घसरण! आज किती स्वस्त झालं? पाहा ताजे भाव.सर्वसामान्यांना दिलासासर्वसामान्य करदात्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्यात आला आहे. आयकर रिटर्न भरण्यास उशीर झाल्यास आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना जास्तीत जास्त 1,000 रुपये दंड भरावा लागेल. तर इतरांसाठी ही मर्यादा 5,000 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे..RBI Monetary Policy : किसान क्रेडिट कार्डबाबत RBI चा महत्त्वाचा निर्णय! शेती कर्ज होणार सोपे, जाणून घ्या अपडेट .एकंदरीत, वित्त विधेयक 2026 द्वारे सरकारने कर अनुपालन अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यामुळे वेळेत ऑडिट आणि अहवाल सादर करणे आता प्रत्येक करदात्यासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.