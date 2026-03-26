Income Tax Alert: 31 मार्चपूर्वी ही 4 कामे नक्की करा! नाहीतर करसवलतही नाही वर मोठा दंड आणि व्याजही भरावे लागेल

Income Tax Deadline: 31 मार्च 2026 हा 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे. आयकर आणि GST नियमांनुसार, या तारखेपर्यंत काही महत्त्वाची कामे पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही ही अंतिम मुदत चुकवली, तर तुम्हाला व्याज आणि दंड दोन्ही लागू शकतात. त्यामुळे, शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहण्याऐवजी आताच तुमची टॅक्स चेकलिस्ट तयार करणे उत्तम राहील. यातील खालील 5 कामे ही सर्वात महत्त्वाची आहेत . .1. कर-बचत गुंतवणूक (80C/80D)जर तुम्ही जुन्या कर प्रणालीचा पर्याय निवडत असाल, तर 1.5 लाख पर्यंतची कपात मिळवण्यासाठी कलम 80C अंतर्गत (PPF, ELSS, LIC) आणि कलम 80D अंतर्गत (आरोग्य विमा) मध्ये गुंतवणूक करण्याची ही शेवटची संधी आहे. 31 मार्चनंतर केलेली गुंतवणुकी यावर्षी कर सवलतीसाठी पात्र असणार नाहीत..2. एडवांस टॅक्स भरणेजर तुमची एकूण कर देण्याची रक्कम 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तुम्ही तुमचा एडवांस टॅक्स (आगाऊ कर) जमा केला असल्याची खात्री करा. 31 मार्चपर्यंत जर तुम्ही कर भरला नाही तर कलम 234 B आणि 234C अंतर्गत लागू असलेल्या थकबाकीवर दरमहा 1% दराने व्याज आकारले जाईल..3. GST कंपोझिशन स्कीमपुढील आर्थिक वर्षासाठी (2026-27) जीएसटी कंपोझिशन स्कीममध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या लहान व्यवसायांनी पोर्टलवर CMP-02 फॉर्म भरणे आवश्यक आहे. याची अंतिम मुदत 31 मार्च आहे. त्यामुळे विलंब झाल्यास, तुम्ही संपूर्ण वर्षासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही..4. निर्यातदारांसाठी LUT दाखल करणेIGST न भरता वस्तू किंवा सेवा निर्यात करण्यासाठी, दरवर्षी नवीन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LUT) दाखल करणे आवश्यक आहे. नवीन आर्थिक वर्षासाठी तुमच्या LUT चे नूतनीकरण 31 मार्चपर्यंत नक्की करा, अन्यथा निर्यातीवरील कराचा बोजा वाढू शकतो..बँका बंद, पण काम चालू मार्च महिन्याच्या या शेवटच्या दिवसांमध्ये सण-उत्सवामुळे बँका काही दिवसांसाठी बंद असल्या तरी, ऑनलाइन सेवा सुरू राहतील. त्यामुळे तुम्ही इंटरनेट बँकिंग, UPI किंवा इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे कर भरू शकता. तरी, शेवटच्या क्षणी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी, तुमचे काम लवकर करणे सोयीचे राहील.