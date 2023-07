ITR Returns : पैसा ढिग आहे पण सरकार दरबारी भरायचाच नाहीय? ITR Returns भरण्यापासून वाचवतील या Ninja टेक्निक्स!

ITR Returns : इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै आहे, जी झपाट्याने जवळ येत आहे. जेव्हा जेव्हा कर सवलतीच्या मर्यादेचा प्रश्न येतो तेव्हा बरेच लोक गोंधळात पडतात की त्यांना आयटीआर फाइल करणे आवश्यक आहे की नाही.

काहींचा असा विश्वास आहे की त्यांचा पगार २.५ लाखांपेक्षा कमी आहे म्हणून त्यांना आयटीआर दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. पण जर तुमचा पगार याहुन जास्त असेल तर तुम्ही वेळेत इन्कम बर्‍याच वेळा थोड्या पैशांमुळे तुम्ही कराच्या कक्षेत येतो.

आपण इच्छित असल्यास, आपण स्वत: ला त्या कार्यक्षेत्रातून दूर करू शकता. सोप्या भाषेत सांगायचे तर टॅक्स सेव्हिंगसाठी असे 5 मस्त तंत्र उपलब्ध आहेत की खात्यात पैसे असले तरी सरकार तुमच्याकडून कर वसूल करू शकणार नाही. चला जाणून घेऊया. (ITR Returns : These are 5 ninja techniques to save tax from the government, the money will appear in the account but there will be no need to pay tax)

आर्थिक वर्ष 2023-24 चे बजेट सादर केले गेले आहे. मध्यमवर्गीय पगारदार आणि इतर कमावत्या व्यक्ती त्यांच्या कर बचत पर्यायांची गणना करण्यात व्यस्त आहेत ज्याचा वापर ते 7 लाख रुपयांच्या वार्षिक मर्यादेपेक्षा जास्त बचत करण्यासाठी करू शकतात. आज आम्ही तुम्हाला जी पद्धत सांगणार आहोत ती फक्त जुन्या आयकर व्यवस्थेनुसारच मिळू शकते.

ज्यांना या फायद्यांचा दावा करायचा आहे त्यांनी जुनी कर व्यवस्था निवडणे आवश्यक आहे, कारण 1 एप्रिल 2023 पासून, नवीन आयकर व्यवस्था ही कमावत्या व्यक्तीसाठी डीफॉल्ट कर प्रणाली असेल.

या अर्थसंकल्पात भारत सरकारने एक नवीन कर प्रणाली जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये करदात्यांना 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. जुन्या योजनेत ते 5 लाख रुपये होते. तथापि, अद्याप जुनी कर व्यवस्था निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

या टॉप-5 कर बचत योजना आहेत

NPS

नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) योजनेमध्ये कमाई करणाऱ्या व्यक्तीला कलम 80CCD (1B) अंतर्गत 50,000 रुपयांची अतिरिक्त कर सवलत दिली जाते. त्यामुळे जर एखाद्या कमावत्या व्यक्तीने आपली वार्षिक 1.50 लाख गुंतवणुकीची मर्यादा संपवली असेल.

तर तो या कलमांतर्गत NPS खात्यातील त्याच्या गुंतवणुकीवर आयकर सवलतीचा दावा करू शकतो. यामध्ये आर्थिक वर्षात 50,000 रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सूट मिळू शकते.

आरोग्य विमा प्रीमियम

आयकर कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत, करदाता आरोग्य विम्यावर भरलेल्या प्रीमियमवर कर सूट मागू शकतो. एका आर्थिक वर्षात 25,000 रुपये ते 1 लाख रुपयांपर्यंत सूट आहे. करदात्याचे वय 60 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास 25,000 रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विमा प्रीमियमवर कर सूट मिळू शकते.

जर करदाता त्याच्या/तिच्या पालकांसाठी, ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे, आरोग्य विम्याचा हप्ता भरत असेल, तर करदाता पालकांसाठी भरलेल्या रु.25,000 पर्यंतच्या आरोग्य विम्यावर अतिरिक्त कर सवलत देखील मागू शकतो.

पालक ज्येष्ठ नागरिक असल्यास ही रक्कम मर्यादा प्रतिवर्षी 50,000 रुपयांपर्यंत वाढते. तथापि, दोन्ही प्रकरणांमध्ये, पालक आणि मूल दोघेही समान आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर कर सवलतीचा दावा करू शकत नाहीत. येथे स्वतंत्र आरोग्य विमा काढणे बंधनकारक आहे. करदाते ज्येष्ठ नागरिक असल्यास, 25,000 रुपयांची वार्षिक मर्यादा त्या प्रकरणात 1 लाख रुपयांपर्यंत जाते.

त्यामुळे जर एखादा करदाता ज्येष्ठ नागरिक असेल आणि त्याच्या पालकांसाठीही आरोग्य विम्याचा हप्ता भरत असेल, तर अशा परिस्थितीत करदात्याला कलम 80D अंतर्गत 1 लाख रुपयांपर्यंत (स्वतःसाठी 50,000 रुपये आणि पालकांसाठी 50,000 रुपये) कर कपातीचा दावा करता येईल.

गृहकर्जावर कर सवलत

गृहकर्ज EMI भरणारा करदाता गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सूटचा दावा करू शकतो. तथापि, गृहकर्ज घेणारा हा युनिटमध्ये राहत असला पाहिजे किंवा युनिट स्वत: व्याप्त असणे आवश्यक आहे.

बचत खात्यातील ठेवींवरील व्याज

कलम 80TTA अंतर्गत, बचत खातेधारक एका आर्थिक वर्षात 10,000 रुपयांपर्यंत कमावलेल्या व्याजावर TDS सूट मागू शकतात. ही रक्कम सर्व बँक बचत खात्यांना लागू आहे. म्हणून एखाद्याकडे एकापेक्षा जास्त बचत खाती असल्यास, करदात्यांना सर्व बँक खात्यांच्या संपूर्ण बचत खात्यावरील व्याजाची गणना करण्याचा सल्ला दिला जातो. ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत, कलम 80TTB अंतर्गत ही मर्यादा 50,000 रुपये आहे.

सेवाभावी संस्थांना देणगी देणे

कलम 80CCC अंतर्गत, जर करदात्यांनी मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्थेला देणग्या दिल्या असतील, तर त्या प्रकरणात ती व्यक्ती कलम 80CCC अंतर्गत कर सवलतीचा दावा करू शकते. तथापि, रोख देणगीच्या बाबतीत, मर्यादा 2,000 रुपये आहे. म्हणून, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या असल्यास, पेमेंट बँक चेकद्वारे केले जावे.

परंतु, केवळ धनादेशाद्वारे पैसे भरणे कार्य करणार नाही कारण तुम्हाला ट्रस्टने दिलेल्या पत्त्यासह, ट्रस्टच्या नावासह पॅन कार्ड तपशीलासह शिक्का मारलेली देणगी पावती आवश्यक आहे. त्यानंतर तुम्ही कर सूट मागू शकता