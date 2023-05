Nashik News : त्र्यंबकेश्वर देवस्थानच्या विश्वस्‍तांची निवड होणार असून त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालय कार्यालयाकडून अधिसूचना काढण्यात आली आहे. मात्र यात यावेळी चार विश्वस्‍तांसाठी त्र्यंबकेश्वरऐवजी नाशिक कार्यक्षेत्र वाढविले गेल्याने इच्छूकात संभ्रम आहे. (scope of organization will expand Notification for selection of trustees of trimbakeshwar temple nashik news)

बारा ज्योतीर्लिंगापैकी प्रमुख असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट्रवर चार भाविक प्रतिनिधी विश्वस्तांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्तालय कार्यालयाकडून सूचना जारी करण्यात आली असून इच्छुकांकडून विहित नमुन्यात अर्जही मागविण्यात आले आहे.

शुक्रवार (ता.२६) पासून ३० दिवसांत इच्छुकांना अर्ज दाखल करावे लागणार आहे. भाविक प्रतिनिधीसाठी त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक महापालकिच्या सूचना फलकावर नोटीस लावण्यात आली आहे.

दरम्यान भाविक विश्वस्तांच्या नियुक्तीसाठी आतापर्यत कायमच त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका हद्दीतील इच्छुकांचा विचार झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.

सोबत यापूर्वीच्या निवडीवेळी तत्कालीन धर्मादाय सहआयुक्त प्रदीप बी घुगे यांनी ४ जुलै २०१८ च्या निकालपत्रात संस्थेच्या कार्यक्षेत्राविषयी स्पष्ट आदेश झालेला आहे.

त्यातील मुद्दा क्रमांक सातमध्ये विश्वस्त निवडीच्या प्रक्रियेदरम्यान त्र्यंबकेश्वर कार्यक्षेत्राचा स्पष्ट उल्लेख असताना यावेळी मात्र भाविक विश्वस्त निवडीसाठी नाशिक कार्यक्षेत्र वाढविण्यात आल्याने स्थानिक इच्छुकांच्या मनात चलबिचल वाढली आहे.

मंदिर गावात असताना स्थानिक पातळीवर विश्वस्तांना संधी मिळण्याऐवजी तीस चाळीस किलोमीटर दूर अंतरावरील शहरातील इच्छुकांना संधी का असा प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे निवडीपुर्वीच त्र्यंबकेश्वर भागातील इच्छुकांच्या मनात संभ्रम आहे.