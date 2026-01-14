India-Afghanistan Trade : भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवला? पाकिस्तानचा नवा डाव उघड; केंद्र सरकारचे थेट स्पष्टीकरण...

India-Afghanistan Trade : सध्या इराणमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवला आहे, असा दावा पाकिस्तानमधील काही सोशल मीडिया हँडल्सकडून सोशल मीडियावर पसरवला जात होता. केंद्र सरकारने या आरोपांचे स्पष्टपणे नकार दिला आहे. सरकारने सांगितले की, हे सोशल मेडियावरील पत्र खोटे असून पाकिस्तानमधील प्रोपोगांडा पसरविणाऱ्या अकाउंट वरून पसरवले गेले आहे. .सरकारने दावे नाकारलेसरकारने सांगितले की, इराणमधील परिस्थिती गंभीर आहे आणि याचा गैरफायदा घेऊन पाकिस्तानमधील काही सोशल मीडिया हँडल्सने खोटी बातमी पसरवली, ज्यात दावा केला गेला की भारताने ईराणमधील परिस्थितीमुळे अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवला आहे..Gold Rate Today : सोनं-चांदीने मोडले सगळे रेकॉर्ड! गुंतवणूकदारांसाठी संक्रांत गोड; सर्वसामान्य चिंतेत; चांदी ३ लाखांवर! पाहा आजचे भाव.तथापि, या खोट्या दाव्यांची पडताळणी केल्यानंतर PIB फॅक्ट चेकने अधिकृत सोशल मीडिया पोस्टद्वारे योग्य माहिती देत स्पष्टीकरण दिले आहे. .PIB फॅक्ट चेकPIB फॅक्ट चेकने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले - “पाकिस्तानमधील प्रोपोगांडा पसरविणाऱ्या अकाउंट वरून एक बनावट पत्र पसरवले जात आहे, ज्यात खोट्या प्रकारे असा दावा केला जातो की भारताने इराणमधील तणाव वाढल्यामुळे अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार तात्पुरता थांबवला आहे. हे पत्र बनावट आहे आणि त्याला कोणताही आधार नाही.”.Budget 2026 : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! PM किसान योजनेची रक्कम वाढणार? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.भारत-अफगाणिस्तान व्यापारभारत-अफगाणिस्तान व्यापार संबंध बळकट होत असल्याने दिवाळखोर पाकिस्तान चिंतित आहे.आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताने अफगाणिस्तानला 318.91 दशलक्ष डॉलर्सची निर्यात केली आहे. दरम्यान 2024-25 मध्ये भारताने अफगाणिस्तानकडून 689.81 दशलक्ष डॉलर्सची आयात केली. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, अफगाणिस्तान लँडलॉक देश असल्याने ते इराण आणि मध्य आशिया मार्गांचा पर्यायी व्यापार मार्ग म्हणून विचार करत होते.गेल्या वर्षी पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संबंध अत्यंत तणावपूर्ण होते. त्यामुळे पाकिस्तानने हे कृत्य केल्याचे म्हटले जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.