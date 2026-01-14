Sakal Money

India-Afghanistan Trade : भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवला? पाकिस्तानचा नवा डाव उघड; केंद्र सरकारचे थेट स्पष्टीकरण...

India-Afghanistan Trade : सोशल मीडियावर प्रसारीत होणाऱ्या भारत-अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबविल्याच्या पत्रावर केंद्र सरकारने आपले मत मांडले आहे.
Pakistan Propaganda Exposed as India Clarifies Afghanistan Trade Status

Vinod Dengale
Updated on

India-Afghanistan Trade : सध्या इराणमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारताने अफगाणिस्तानसोबतचा व्यापार थांबवला आहे, असा दावा पाकिस्तानमधील काही सोशल मीडिया हँडल्सकडून सोशल मीडियावर पसरवला जात होता. केंद्र सरकारने या आरोपांचे स्पष्टपणे नकार दिला आहे. सरकारने सांगितले की, हे सोशल मेडियावरील पत्र खोटे असून पाकिस्तानमधील प्रोपोगांडा पसरविणाऱ्या अकाउंट वरून पसरवले गेले आहे.

India
Pakistan
Central Government
Modi Government
Afghanistan
Iran
Trader
central government news

